Что скажет жена? Князь Монако засветился на вечеринке с Шэрон Стоун

Знаменитую актрису удостоили награды за заслуги перед жизнью

Князь Монако Альберт II посетил светское мероприятие, гала-вечер Planetary Health в Монте-Карло, вместе со знаменитой американской Шэрон Стоун. На мероприятии он вручил ей награду, которую до этого получали лишь мужчины.

Также в сопровождении монарха пришла его старшая сестра принцесса Каролина Ганноверская. Об этом пишет издание Paris Match.

По его информации, супруга Альберта II Шарлен по состоянию здоровья пока пребывает в Южной Африке.

Отмечалось, что знаменитую актрису и активистку удостоят награды за заслуги перед жизнью в знак признания ее выдающейся приверженности делу расширения прав и возможностей женщин. А также за ее работы в области медицинских исследований и «постоянные усилия по изменению мира».

Примечательно, что ранее такую награду вручали только мужчинам. Например, в свое время ее получали коллеги Стоун – актеры Орландо Блум и Леонардо Ди Каприо, а также певец Стинг.

Ранее «Скотч» сообщал, почему подопечная Вакарчука не поздравила его с рождением сына.

«Мне так стыдно, но я еще не поздравила его, хотя мы несколько раз виделись. И мы когда видимся, это как само собой разумеется, что я его поздравляю. Но лично ему этого не сказала », – поделилась Соловий

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