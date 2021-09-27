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    Что носить осенью? Катя Осадчая восхитила поклонников стильным образом (фото)

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    Телеведущая Катя Осадчая - Что носить осенью? Катя Осадчая восхитила поклонников стильным образом (фото)
    Телеведущая Катя Осадчая
    instagram.com/kosadcha/

    Звезда показала свой осенний лук

    Популярная Украинская телеведущая Катя Осадчая изумила подписчиков в Инстаграме яркими осенними фотографиями и стильным образом.

    Звезда показала фото, на которых позирует на фоне невероятно красивого осеннего пейзажа. Катя предстала перед объективом в светло-синих джинсах, футболке с принтом и розовом вязаном кардигане. Талию звездной мамочки подчеркнул тонкий коричневый ремешок, а соединила она комфортный наряд с белыми кроссовками.

    Волосы Осадчая собрала в хвост сзади, а на лицо не наносила косметику, щеголяя натуральной красотой.

    «Осень. Хороший воскресный день. У нас небольшой заплыв и угощение у родителей», – написала Осадчая под фото.

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    Что носить осенью? Катя Осадчая восхитила поклонников стильным образом (фото)
    Что носить осенью? Катя Осадчая восхитила поклонников стильным образом (фото)
    instagram.com/kosadcha/

    Отмети, что телезвезда быстро вернулась в форму после рождения третьего ребенка.

    На днях, в сторис своего Instagram звезда запостила фотографии, где снята в купальнике во время отдыха у бассейна на территории своего поместья.

    Ранее Полякова рассказала, как ее послала собственная дочь.

    «Она меня обозвала нехорошим словом и послала куда подальше. А меня предупреждали мои подписчики. Они говорили, если она поет об этом в песне, то и меня пошлет. Ну это и произошло. Но не когда-нибудь, а на следующий день», — рассказала исполнительница.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес телеведущая Катя Осадчая
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    Что носить осенью? Катя Осадчая восхитила поклонников стильным образом (фото)