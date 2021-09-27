Супруга Кличко показала их взрослую дочь (фото)

«Такие классные! Как сестренки», – пишут в комментариях под фото фолловеры Натальи Кличко

Жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья по случаю Международного дня дочери опубликовала в Инстаграме фото со своей дочерью Елизаветой-Викторией.

Для фото девушки выбрали легкий макияж и удобную домашнюю одежду.

«Сегодня Международный день дочери. Я люблю тебя, девочка моя», – призналась в материнских чувствах Елизавете-Виктории 47-летняя Наталья Кличко.

«Ты моя душа, мой мудрейший учитель... Я благодарю жизнь за то, что ты выбрала меня своей матерью. Где бы ты ни была, чем бы ты ни занималась в этой жизни – будь счастлива и знай: я всегда рядом с тобой, мой ангел», – добавила в Instagram Наталья Кличко.

instagram.com/natalia_klitschko_official/

Елизавета-Виктория Кличко родилась 24 ноября 2002 года в США, у нее американское гражданство. Ранее СМИ писали о том, что Елизавета-Виктория Кличко серьезно увлекалась баскетболом и волейболом. В соцсетях девушка делилась фото американского паспорта.

У девушки есть старший брат Егор-Дэниел Кличко (2000) и младший Максим-Александр (2005).

Напомним, что Виталий Кличко и модель Наталья Егорова поженились в 1996 году.

Ранее Полякова рассказала, как ее послала собственная дочь.

«Она меня обозвала нехорошим словом и послала куда подальше. А меня предупреждали мои подписчики. Они говорили, если она поет об этом в песне, то и меня пошлет. Ну это и произошло. Но не когда-нибудь, а на следующий день», — рассказала исполнительница.

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