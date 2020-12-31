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    Шоу-биз

    «Дразнишь воображение!»: 54-летняя Сальма Хайек в бикини взорвала сеть (фото)

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    <p>54-летняя актриса Сальма Хайек решила провести рождественские каникулы на курорте</p> <div></div> - «Дразнишь воображение!»: 54-летняя Сальма Хайек в бикини взорвала сеть (фото)

    54-летняя актриса Сальма Хайек решила провести рождественские каникулы на курорте

    instagram.com/salmahayek/

    Звезда поделилась горячими кадрами из отпуска

    54-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек захотела встретить 2021 год на берегу моря. Хайек продемонстрировала свой яркий пляжный образ. Звезда предстала в бикини цвета фуксии. Фасон купальника подчеркнул роскошные формы Сальмы.

    Исполнительница главной роли в фильме «Фрида» эмоционально подвела итоги года. Вопреки пандемии и другим печальным событиям, Хайек сумела сохранить позитивный настрой. «Последние дни 2020 года. Никогда я еще не была так благодарна за то, что здорова и нахожусь в полном контакте с природой», — написала актриса.

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    «Дразнишь воображение!»: 54-летняя Сальма Хайек в бикини взорвала сеть (фото)
    «Дразнишь воображение!»: 54-летняя Сальма Хайек в бикини взорвала сеть (фото)
    instagram.com/salmahayek/

    Фанаты пришли в восторг от горячих кадров Сальмы. «Магическая красота», «Время над тобой не властно», «Ты вообще меняешься с возрастом?!», «Все еще такая юная!», «Обожаю эту женщину», «Огненная, эротичная!», «Дразнишь воображение!», «Красивая грудь», «В 50 лет выглядишь лучше, чем некоторые в 20», — прокомментировали пользователи Instagram.

    Теги: знаменитости актриса самые сексуальные шоу-бизнес
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