«Дразнишь воображение!»: 54-летняя Сальма Хайек в бикини взорвала сеть (фото)

Звезда поделилась горячими кадрами из отпуска

54-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек захотела встретить 2021 год на берегу моря. Хайек продемонстрировала свой яркий пляжный образ. Звезда предстала в бикини цвета фуксии. Фасон купальника подчеркнул роскошные формы Сальмы.

Исполнительница главной роли в фильме «Фрида» эмоционально подвела итоги года. Вопреки пандемии и другим печальным событиям, Хайек сумела сохранить позитивный настрой. «Последние дни 2020 года. Никогда я еще не была так благодарна за то, что здорова и нахожусь в полном контакте с природой», — написала актриса.

Фанаты пришли в восторг от горячих кадров Сальмы. «Магическая красота», «Время над тобой не властно», «Ты вообще меняешься с возрастом?!», «Все еще такая юная!», «Обожаю эту женщину», «Огненная, эротичная!», «Дразнишь воображение!», «Красивая грудь», «В 50 лет выглядишь лучше, чем некоторые в 20», — прокомментировали пользователи Instagram.