Цифра дня. Руслана Писанка призналась, сколько набрала после проекта, в котором нужно худеть



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Украинская актриса Руслана Писанка instagram.com/pisankaruslana/

Актриса отметила, что не придерживается какой-то конкретной диеты

Популярная украинская актриса Руслана Писанка, которая сыграла роль судмедэксперта в сериале «Филин», в прямом эфире в Инстаграм «Сериалы Украины» рассказала о том, как планирует избавиться от лишних килограммов.

Несколько лет назад Руслане Писанке удалось похудеть, сегодня актриса признается, лишний вес снова дал о себе знать.

«После того, как я похудела несколько лет назад, я поднабрала. Я проявила слабость. Не села и стала есть тортики, нет, просто перестала заниматься спортом, потому что его не люблю. Уже нужно возвращаться в форму. Карантин почти закончился, можно садиться на велосипед, и наворачивать круги, поскольку спортзал я не люблю. Набрала 10 килограмм, но я буду работать над собой. То существенное похудение научило меня, что я могу выдержать все сложности, так как это было самым тяжелым испытанием в моей жизни», - говорит Руслана Писанка каналу «Украина».

Актриса не ограничивает себя в еде, но у нее есть особенности рациона.

«Я не придерживаюсь диет, пью в день не меньше двух литров воды. Знаю, что если утром ем салат, то не поправляюсь, если кашу – набираю лишний вес, а если творог – то остаюсь голодная целый день. На карантине мы с супругом посеяли укроп, рукколу, капусту, листья салата», - рассказала актриса.