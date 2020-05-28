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    Шоу-биз

    Знаменитая плюс-сайз модель не стесняется кормить ребенка грудью на камеру (фото)

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    Английская плюс-сайз-модель Искра Лоуренс - Знаменитая плюс-сайз модель не стесняется кормить ребенка грудью на камеру (фото)
    Английская плюс-сайз-модель Искра Лоуренс
    instagram.com/iskra/

    Подписчики восхитились публикацией Лоуренс и поблагодарили ее за искренность

    Английская плюс-сайз-модель Искра Лоуренс покормила грудью новорожденного ребенка на камеру. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенном кадре знаменитость позирует без макияжа в серой майке и держит на руках сына, одетого в серый костюм. Образ Лоуренс дополнили часы Apple Watch.

    В описании к фотографии она поделилась переживаниями по поводу первого месяца материнства. «Гораздо тяжелее делиться реалиями, чем милыми вещами», — отметила она.

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    Знаменитая плюс-сайз модель не стесняется кормить ребенка грудью на камеру (фото)
    Знаменитая плюс-сайз модель не стесняется кормить ребенка грудью на камеру (фото)
    Знаменитая плюс-сайз модель не стесняется кормить ребенка грудью на камеру (фото)
    Знаменитая плюс-сайз модель не стесняется кормить ребенка грудью на камеру (фото)
    Знаменитая плюс-сайз модель не стесняется кормить ребенка грудью на камеру (фото)
    Знаменитая плюс-сайз модель не стесняется кормить ребенка грудью на камеру (фото)
    Знаменитая плюс-сайз модель не стесняется кормить ребенка грудью на камеру (фото)
    Знаменитая плюс-сайз модель не стесняется кормить ребенка грудью на камеру (фото)
    Знаменитая плюс-сайз модель не стесняется кормить ребенка грудью на камеру (фото)
    Знаменитая плюс-сайз модель не стесняется кормить ребенка грудью на камеру (фото)
    Знаменитая плюс-сайз модель не стесняется кормить ребенка грудью на камеру (фото)
    instagram.com/iskra/

    Подписчики восхитились публикацией Лоуренс и поблагодарили ее за искренность. «Ты потрясающая мать!», «Спасибо за то, что делишься этим», «Люблю тебя!», «Красива снаружи и изнутри», — комментировали они пост, набравший 144 тысячи лайков.

    Ранее в мае Искра Лоуренс (Iskra Lawrence) показала живот после родов. На размещенных кадрах знаменитость позирует в спортивных штанах молочного цвета и сером бюстгальтере. В описании к фотографии она рассказала, что регулярно увлажняла кожу во время беременности и призвала своих читателей не пренебрегать уходом за собой.

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