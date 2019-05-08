Cкончался композитор, написавший музыку к мультфильму «Каникулы в Простоквашино»



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Фото: kp.ru

Композитору было 85 лет

В России умер известный кинокомпозитор Евгений Крылатов. Как пишет ТАСС, информацию о смерти Крылатова подтвердила и его дочь.

«Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония », - сказала она.

Напомним, Крылатов создал большое количество симфонической, камерной, эстрадной музыки, музыки для драматического театра, радио, кинематографа и телевидения.

Крылатов был также автором музыки к кинофильмам «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Чародеи» и к мультфильмам «Умка», «Каникулы в Простоквашино», а также «Дед Мороз и лето».

Отметим, что композитор в 2016 и 2017 годах незаконно посещал оккупирован Крым, в нарушение законодательства Украины. В то же время, его фамилия не значится в списке лиц, угрожающих национальной безопасности, но числится в базе сайта «Миротворец».