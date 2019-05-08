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    Жизнь

    Cкончался композитор, написавший музыку к мультфильму «Каникулы в Простоквашино»

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    Фото: kp.ru - Cкончался композитор, написавший музыку к мультфильму «Каникулы в Простоквашино»
    Фото: kp.ru

    Композитору было 85 лет

    В России  умер известный кинокомпозитор Евгений Крылатов. Как пишет ТАСС, информацию о смерти Крылатова подтвердила и его дочь.

    «Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония », - сказала она.

    Напомним, Крылатов создал большое количество симфонической, камерной, эстрадной музыки, музыки для драматического театра, радио, кинематографа и телевидения.

    Крылатов был также автором музыки к кинофильмам «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Чародеи» и к мультфильмам «Умка», «Каникулы в Простоквашино», а также «Дед Мороз и лето».

    Отметим, что композитор в 2016 и 2017 годах незаконно посещал оккупирован Крым, в нарушение законодательства Украины. В то же время, его фамилия не значится в списке лиц, угрожающих национальной безопасности, но числится в базе сайта «Миротворец».

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    умер
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