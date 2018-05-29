CМИ рассекретили, где проведут медовый месяц Меган Маркл и принц Гарри

Молодожены отправятся в Канаду

Из соображений безопасности направление, которое выбрали Гарри и Меган Маркл для медового месяца, держится в секрете и не будет озвучено официально до поры до времени, однако СМИ делают все возможное для раскрытия интриги. Так, ранее сообщалось, что герцоги Сассекские отправятся в Африку, с которой у них много связано. В частности, пара решила посетить Намибию. Но теперь, по данным TMZ, планы изменились: Гарри и Меган отправятся в романтическое путешествие... в Канаду.