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    CМИ рассекретили, где проведут медовый месяц Меган Маркл и принц Гарри

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    Меган Маркл и принц Гарри - CМИ рассекретили, где проведут медовый месяц Меган Маркл и принц Гарри
    Меган Маркл и принц Гарри

    Молодожены отправятся в Канаду

    Из соображений безопасности направление, которое выбрали Гарри и Меган Маркл для медового месяца, держится в секрете и не будет озвучено официально до поры до времени, однако СМИ делают все возможное для раскрытия интриги. Так, ранее сообщалось, что герцоги Сассекские отправятся в Африку, с которой у них много связано. В частности, пара решила посетить Намибию. Но теперь, по данным TMZ, планы изменились: Гарри и Меган отправятся в романтическое путешествие... в Канаду.

    Курорт находится в горах, рядом с Национальным парком Jasper и кристально чистыми озерами. Сам Outlook Cabin состоит из 6 спальных комнат, обеденной комнаты и кухни.  

    Джерело: Hello!

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