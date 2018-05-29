Елизавета II подарила Меган Маркл личный герб

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Принц Гарри и Меган Маркл

19 мая Меган Маркл стала женой принца Гарри

Бывшая американская актриса получила титул герцогини Сассекской: теперь Меган предстоит погрузиться в свои новые обязанности и научиться жить при дворе.

После свадьбы Меган получила не только титул, но и свой личный герб. Как оказалось, и тут не обошлось без нарушения многовековых традиций! На гербе нет фамилии Маркл и сам герб был передан не отцу Меган, а ей самой.

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Кажется, у королевской семьи явно не получилось наладить отношения с отцом новоиспеченной герцогини. Или, как считают многие, сама Меган осознанно не хочет общаться со своим отцом, который не появился и на свадьбе. Официальной причиной назывался сердечный приступ, но сплетники утверждают, что состояние здоровья мистера Маркл ухудшилось после скандала с постановочной съемкой для таблоидов за деньги.