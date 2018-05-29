Звезды тоже люди: Скандальные фотографии знаменитостей, за которые им очень стыдно
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Розсилка
Принц Уильям и Кейт Миддлтон после вечеринки
Жизнь знаменитостей сложна. Всегда нужно быть в идеальной форме, не совершать необдуманные поступки и прежде чем открыть рот - обязательно подумать о том, что ты хочешь сказать и как это будет звучать.
Фотограф Макс Биаттерворт на днях издал целую пачку своих фотографий, на которых изображены знаменитости (включая Кейт Миддлтон, принца Уильяма и принца Гарри) после целой ночи гуляний в барах, клубах или вечеринках в отелях.
«Будь у них возможность, они бы многое отдали, чтобы эти снимки никогда не увидели свет,» - уверен фотограф.
Свои фотографии Макс Баттервот (Max Butterworth) сделал в течение 2005-2008 годов.
Все снимки представлены в черно-белом варианте. Это целая коллекция изображений, на которых запечатлены хмельные знаменитости с осоловевшими глазами.
Понятное дело, что публике хочется увидеть, что «небожители» тоже ведут себя так же, как и «простые смертные», что все мы можем выглядеть нелепо в такие моменты. Но особое внимание, конечно, привлекли портреты особ британской монархии, так как такие снимки, безусловно, сильно контрастируют с тем имиджем скромных, сдержанных особ, которого они вынуждены придерживаться.
Говоря о фотографии Кейт Миддлтон, фотограф говорит, что снял ее в такси около двух или трех ночи возле Mahiki в Лондоне.
«Мне кажется, она в этот момент говорила таксисту куда ее везти. А потом из этого же заведения вышли принц Уильям и принц Гарри, но их уже ждал специальный транспорт.»
Джерело: Культурология