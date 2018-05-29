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    Звезды тоже люди: Скандальные фотографии знаменитостей, за которые им очень стыдно

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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон после вечеринки - Звезды тоже люди: Скандальные фотографии знаменитостей, за которые им очень стыдно
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон после вечеринки

    Жизнь знаменитостей сложна. Всегда нужно быть в идеальной форме, не совершать необдуманные поступки и прежде чем открыть рот - обязательно подумать о том, что ты хочешь сказать и как это будет звучать.

    Фотограф Макс Биаттерворт на днях издал целую пачку своих фотографий, на которых изображены знаменитости (включая Кейт Миддлтон, принца Уильяма и принца Гарри) после целой ночи гуляний в барах, клубах или вечеринках в отелях.
    «Будь у них возможность, они бы многое отдали, чтобы эти снимки никогда не увидели свет,» - уверен фотограф.
    Свои фотографии Макс Баттервот (Max Butterworth) сделал в течение 2005-2008 годов.

    Все снимки представлены в черно-белом варианте. Это целая коллекция изображений, на которых запечатлены хмельные знаменитости с осоловевшими глазами.

    Понятное дело, что публике хочется увидеть, что «небожители» тоже ведут себя так же, как и «простые смертные», что все мы можем выглядеть нелепо в такие моменты. Но особое внимание, конечно, привлекли портреты особ британской монархии, так как такие снимки, безусловно, сильно контрастируют с тем имиджем скромных, сдержанных особ, которого они вынуждены придерживаться.

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    Принц направляется в туфлях на каблуках на очередную вечеринку. Фото: Max Butterworth.
    Джек Николсон, которому на момент снимка было уже за 70, недоволен вниманием к своей персоне после долгой вечеринки. Фото: Max Butterworth.
    Фотограф Макс Баттерворт выпустил серию фотографий знаменитостей, возвращающихся после ночных гуляний. Фото: Max Butterworth.
    Кейт Миддлтон в такси после посещения ночного клуба. Фото: Max Butterworth.
    Принц Уильям направляется домой после вечеринки. Фото: Max Butterworth.
    Принц Гарри с осоловевшим взглядом выходит через боковую дверь из ночного клуба. Фото: Max Butterworth.
    Эми Уайнхаус со своим мужем Блейком Филдер-Сивил. Фото: Max Butterworth.
    Эми Уайнхаус пытается пробраться к такси через толпу папарацци.
    Телохранитель помогает Мадонне пробраться к ожидающему ее автомобилю. Фото: Max Butterworth.
    Дженнифер Энистон старается быстрее пройти мимо папарацци после вечеринки в Лондоне. Фото: Max Butterworth.
    Сара, герцогиня Йоркская садится в автомобиль после вечера, проведенного в ночном клубе Лондона. Фото: Max Butterworth.
    Джей Кей, солист группы Jamiroquai, затеял драку на выходе из ночного клуба. Фото: Max Butterworth.
    Джей Кей, солист группы Jamiroquai Фото: Max Butterworth.
    Пэрис Хилтон выходит из ночного клуба, выглядя при этом, будто идет в начале светского ужина. Фото: Max Butterworth.
    Джери Холливел в автомобиле ожидает, когда ее отвезут домой. Фото: Max Butterworth.
    Лайам Галлахер и не пытается скрыться от фотографов. Фото: Max Butterworth.
    Дэвид Бекхем возвращается домой. Фото: Max Butterworth.
    Дэвид Бекхем. Фото: Max Butterworth.
    Виктория Бекхем пытается пройти к автомобилю сквозь толпу папарации возле ресторана на Пикадилли. Фото: Max Butterworth.
    Майкл Джексон возвращается с вечеринки с сером Филлипом Грином. Фото: Max Butterworth.
    Сэр Пол МакКартни в миролюбивом настроении, несмотря на большую толпу папарацци возле его машины. Фото: Max Butterworth.
    Джордж Клуни не против внимания со всех сторон. Фото: Max Butterworth.


    Говоря о фотографии Кейт Миддлтон, фотограф говорит, что снял ее в такси около двух или трех ночи возле Mahiki в Лондоне.

    «Мне кажется, она в этот момент говорила таксисту куда ее везти. А потом из этого же заведения вышли принц Уильям и принц Гарри, но их уже ждал специальный транспорт.» 




    Джерело: Культурология

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