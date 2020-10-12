Дантист показал, сколько зубной пасты необходимо использовать: вирусное видео



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Сначала доктор Гао показал, сколько зубной пасты привыкли использовать люди

ТикТок уже давно стал отличной платформой не только для смешных видео, но и для роликов с полезной информацией. На просторах этой социальной сети можно найти полезные советы для различных сфер жизни.

Недавно копилку полезных ТикТок-видео пополнил еще один ролик, и на этот раз о гигиене полости рта. Дантист из Малайзии — доктор Гао Джи Те поделился с пользователя сети информацией о том, какого количества зубной пасты будет достаточно для каждого из нас. Это видео стало вирусным и успело собрать более 6 миллионов просмотров! И потому мы решили поделиться им с вами.

Сначала доктор Гао показал, сколько зубной пасты привыкли использовать люди

Стоматолог начинает видео с самой распространенной ошибки множества людей. Стоматолог предупреждает, что такое количество зубной пасты нам совершенно ни к чему.

Следом стоматолог показывает, какое количество пасты необходимо детям до 3 лет

Детям до 3 лет следует использовать так мало зубной пасты, что ее едва можно разглядеть на зубной щетке доктора Гао. Однако это правило необходимо соблюдать, поскольку чрезмерное использование зубной пасты приносит наибольший вред именно деткам, у которых еще не выросли коренные зубы.

Зубной пасты размером с горошину будет вполне достаточно, чтобы справиться с чисткой полости рта и при этом не нанести никакого вреда вашим зубам.

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