День Государственного флага Украины: как звезды и политики поздравили сограждан с праздником



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Важное для страны событие отмечают с 2004 года

Сегодня 23 августа, Украина празднует День Государственного флага. По официальной версии, 23 августа 1991 года группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский флаг в сессионный зал Верховной Рады. Именно к этому событию и привязан Указ Президента Украины, Л.Кучмы, «О Дне Государственного Флага Украины».

С самого утра украинские звезды и политики поздравляют поклонников. В соцсетях знаменитости постятся фотографии с флагом и оставляют теплые слова.

Популярный певец и кинопродюсер Дзидзьо рассказал семейную историю о флаге

«В 1990-м году папа подарил мне флаг Украины. Это был детский флажок, на деревянной палочке, совсем небольшой. Папа сказал: «Сын, скоро будет Украина!». Я очень радовался подарку, бегал с флажком, махал им, даже когда ложился спать - клал его под подушку. Я не понимал так глубоко слов своего отца - скоро будет Украина - но я знал, что сине-желтый флаг как-то связан с папиным хорошим настроением с повстанческими песнями, которые пела мне по вечерам бабушка Екатерина, и моим ощущениям радости! Помню это так сильно, что это произошло вчера или сегодня ... С Днем национального украинского флага поздравляю всех нас и тебя, моя единственная и родная, моя Украина», - написал певец.

Святослав Вакарчук поделился концертным фото, на котором припадает устами к национальной святыне.

«Поздравляю всех нас с Днем государственного флага! Пусть он всегда вызывает у всех нас гордость, уважение и любовь!», - написал фронтмен группы «Океан Эльзы».

Ирина Геращенко показала флаг с которым ездила в зону проведения ООС и напомнила о ценности этого символа для современной Украины.

«Этот Флаг я брала с собой в оккупированную Горловку. Больше, чем символ. Мы никогда не забудем, что за украинский флаг убили молодого Степана Чубенко, Владимира Рыбака, что за флаг над своим домом Владимира Балуха оккупанты бросили за решетку. Флаг, с которым идут в бой за Украину. Флаг, делает нас сильнее. Флаг, гордо реет в каждом освобожденном от российских оккупантов городе и селе. Мы обязательно поднимем наш флаг в Крыму и Севастополе, в Донецке и Луганске, Макеевке и Горловке. С Днем флага всех украинцев», - отметила политик.

Александр Турчинов отметил, что уважать государственный флаг – значит уважать государство, народ и самого себя.

«От каждого из нас зависит то, какое будущее будет у нашего государства, как его и, соответственно, наш сине-желтый флаг будут воспринимать в мире. Уважать государственный флаг и другие государственные символы - значит уважать государство в которой ты живешь, ее народ и самого себя. Гордимся нашей страной, нашим флагом, флагом нашей воли и победы! Пусть Господь хранит нашу Украину и каждого из вас!», - написал Турчинов.

Президент Зеленский ограничился коротким предложением в Инстаграме.

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