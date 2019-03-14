День рождения Саши Грей: эффектные фотосессии актрисы

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Саша Грей

Сегодня актриса-провокатор празднует юбилей

Вся мужская половина человечества отмечает еще один мартовский праздник, связанный с женщиной — день рождения актрисы, модели и музыканта Саши Грей. 14 марта актрисе исполнилось 31 год, сообщает «Главком».

Свою карьеру девушка начала в 2006 году и за последние 10 лет успела не только стать звездой фильмов для взрослых, но и спеть в нескольких музыкальных группах, сняться в большом кино, написать две книги и не раз появиться на обложках журналов в качестве модели.

А родилась будущая звезда, настоящее имя которой Марина Энн Хэнцис, в городе Сакраменто, штат Калифорния. Там она получила среднее образование и поступила в колледж с сокращенной программой обучения. В колледже Марина Энн посещала курсы кинематографа, танцев и актерского мастерства. Параллельно с учебой девочка подрабатывала в закусочной. Именно там она заработала $7 тыс. и в апреле 2006 года уехала в Лос-Анджелес с твердым намерением сделать карьеру порноактрисы.

Девушка объясняет свой выбор профессии тем, что когда она начала в 11-летнем возрасте смотреть порно, то сильно разочаровалась в ассортименте представленной продукции, и потому решила ее разнообразить.

Спустя два с половиной месяца после своего 18-летия Саша Грей снялась в 33 фильмах adult-индустрии. По состоянию на декабрь 2010 года она снялась более чем в трехсот порнофильмах, где имела контакт с 60 мужчинами. В возрасте 22 лет Саша Грей заканчивает карьеру порноактрисы. За это время она получила множество наград «порно-оскаров» и была признала лучшей порноактрисой в самых разных номинациях.

Сейчас Саша Грей продолжает сой творческий путь, как модель, киноактриса и певица в стиле индастриал.