Детская железная дорога засияла сказочными огнями (фото, видео)



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Поезд детской железной дороги украшены праздничной иллюминацией

Железнодорожники постарались создать для детей новогоднее настроение

Киевская детская железная дорога впервые за годы своего существования открыла зимний сезон. Праздничные поезда, украшенные новогодней иллюминацией, начали курсировать 19 декабря.

Как сообщает корреспондент «Главкома», железнодорожники постарались создать для детей новогоднее настроение, поэтому на территории станции «Киев-Пассажирский детский» и в самом здании поставили новогоднюю елку и сказочного снеговичка. Дети с радостью фотографируется возле них.

Особенно сказочно поезд детской железной дороги выглядит вечером, когда сияет тысячами огней. Железнодорожники установили в вагонах систему отопления.

Также все вагоны утеплены минеральной ватой, что позволит сохранять тепло зимой. В каждом вагоне есть мониторы, на которых будут транслироваться, в частности, мультипликационные фильмы.