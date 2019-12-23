Появилась информация о состоянии здоровья госпитализированного принца Филиппа



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Принц Филипп же находится в хорошем расположении духа: шутит с докторами, чтобы те отпустили его домой на праздники

Ее Величество обеспокоена, что супруга не будет на празднике вместе с семьей

98-летний принц Филипп с пятницы находится в частной лондонской больнице Кинг Эдуард Виис в Мэрилебон. По сообщениям источников, здоровью монарха ничего не угрожает - в клинике он находится в качестве «меры предосторожности», однако не известно, сколько еще ему придется находиться под наблюдением врачей.

Несмотря на это, Елизавете II необходимо придерживаться своего расписания: она уже отправилась в Сандрингем, где ежегодно вся королевская семья отмечает Рождество. Очевидцы сообщают, что Ее Величество обеспокоена, что супруга не будет на празднике вместе с семьей, но не подает виду на публике. «Королева сохраняет улыбку на лице и не подает вида, что что-то не так», - рассказывают инсайдеры. Принц Филипп же находится в хорошем расположении духа: шутит с докторами, чтобы те отпустили его домой на праздники.