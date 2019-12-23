Дэвид и Виктория Бекхэмы крестили младших детей (фото)



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Виктория Бекхэм поделилась снимками с церемонии в своем Instagram

Дэвид и Виктория Бекхэм под Рождество крестили свою единственную дочь и младшего сына.

В крестные восьмилетней Харпер и 14-летнему Коузу пригласили друзей-знаменитостей — американскую актрису, звезду телесериала «Отчаянные домохозяйки» Еву Лонгорию, певца Марка Энтони, спортивного агента Бекхэма Дэйва Гарднера, а также парикмахера Виктории Кена Пейвса.

На церемонии в церкви, расположенной близ загородного особняка Бекхэмов в Котсуолде, присутствовали также старшие сыновья супругов — 20-летний Бруклин и 17-летний Ромео.

После религиозной церемонии в особняке была устроена пышная вечеринка.

«Сегодня у нас большой повод для гордости: Харпер и Круз крестятся на глазах всей семьи и перед нашими друзьями. Я невероятно благодарна всем, кто разделил с нами это событие», – написала в Instagram Виктория Бекхэм.