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    Дэвид и Виктория Бекхэмы крестили младших детей (фото)

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    Дэвид и Виктория Бекхэмы крестили младших детей (фото)

    Виктория Бекхэм поделилась снимками с церемонии в своем Instagram

    Дэвид и Виктория Бекхэм под Рождество крестили свою единственную дочь и младшего сына.

    В крестные восьмилетней Харпер и 14-летнему Коузу пригласили друзей-знаменитостей — американскую актрису, звезду телесериала «Отчаянные домохозяйки» Еву Лонгорию, певца Марка Энтони, спортивного агента Бекхэма Дэйва Гарднера, а также парикмахера Виктории Кена Пейвса.

    На церемонии в церкви, расположенной близ загородного особняка Бекхэмов в Котсуолде, присутствовали также старшие сыновья супругов — 20-летний Бруклин и 17-летний Ромео.

    После религиозной церемонии в особняке была устроена пышная вечеринка.

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    Дэвид и Виктория Бекхэмы крестили младших детей (фото)
    Дэвид и Виктория Бекхэмы крестили младших детей (фото)
    Дэвид и Виктория Бекхэмы крестили младших детей (фото)
    Дэвид и Виктория Бекхэмы крестили младших детей (фото)

    «Сегодня у нас большой повод для гордости: Харпер и Круз крестятся на глазах всей семьи и перед нашими друзьями. Я невероятно благодарна всем, кто разделил с нами это событие», – написала в Instagram Виктория Бекхэм.

    знаменитости фотография Рождество Instagram
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