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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян рассказала, что подарит маме и сестрам на Рождество

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    <p>39-летняя Ким Кардашьян в этом году не стала долго ломать голову над подарками для женской половины своего большого семейства</p> <div></div> - Ким Кардашьян рассказала, что подарит маме и сестрам на Рождество

    39-летняя Ким Кардашьян в этом году не стала долго ломать голову над подарками для женской половины своего большого семейства

    Звезда реалити-шоу решила выбрать одно и то же для всех

    Обладательница пышных форм 39-летняя Ким Кардашьян преподнесла своей 64-летней маме и сестрам аппарат для скульптурирования ягодиц. 22-летней Кайли, 24-летней Кендалл, 35-летней Хлои и 40-летней Кортни будет чем заняться в праздники.

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    Ким Кардашьян рассказала, что подарит маме и сестрам на Рождество
    Ким Кардашьян рассказала, что подарит маме и сестрам на Рождество
    Ким Кардашьян рассказала, что подарит маме и сестрам на Рождество
    Ким Кардашьян рассказала, что подарит маме и сестрам на Рождество
    Ким Кардашьян рассказала, что подарит маме и сестрам на Рождество

    Супруга Канье Уэста не смогла удержаться и побаловала себя тоже этим девайсом. Ким уже опробовала на себе новинку и осталась довольна. Тренер звезды Мелисса Алькантара тоже поддержала выбор брюнетки.

    «Ничего себе, Ким, это просто сумасшествие!» - эмоционально отреагировала на подарок Крис Дженнер.

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