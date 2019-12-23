Ким Кардашьян рассказала, что подарит маме и сестрам на Рождество



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39-летняя Ким Кардашьян в этом году не стала долго ломать голову над подарками для женской половины своего большого семейства

Звезда реалити-шоу решила выбрать одно и то же для всех

Обладательница пышных форм 39-летняя Ким Кардашьян преподнесла своей 64-летней маме и сестрам аппарат для скульптурирования ягодиц. 22-летней Кайли, 24-летней Кендалл, 35-летней Хлои и 40-летней Кортни будет чем заняться в праздники.

Супруга Канье Уэста не смогла удержаться и побаловала себя тоже этим девайсом. Ким уже опробовала на себе новинку и осталась довольна. Тренер звезды Мелисса Алькантара тоже поддержала выбор брюнетки.

«Ничего себе, Ким, это просто сумасшествие!» - эмоционально отреагировала на подарок Крис Дженнер.