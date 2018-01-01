Дэвид Бекхэм на несколько лет расстанется со своей семьей

Знаменитая супружеская пара вынуждена провести ближайшие годы на разных континентах

Легендарный футболист Дэвид Бекхэм решил обзавестись собственной командой в США. В свою очередь его супруга Виктория с тремя младшими детьми в ближайшем будущем будут жить в Великобритании. Бывший бомбардир «Манчестера Юнайтед» решил поработать в качестве менеджера собственного футбольного клуба. Его новая команда будет базироваться на



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Дэвид и Виктория Бекхэм

Знаменитая супружеская пара вынуждена провести ближайшие годы на разных континентах

Легендарный футболист Дэвид Бекхэм решил обзавестись собственной командой в США. В свою очередь его супруга Виктория с тремя младшими детьми в ближайшем будущем будут жить в Великобритании.

Бывший бомбардир «Манчестера Юнайтед» решил поработать в качестве менеджера собственного футбольного клуба. Его новая команда будет базироваться на Майами. Как рассказал Дэвид, над этим проектом он уже работает целых четыре года, но только сейчас ему удалось преодолеть все препятствия, возникшие на пути его замысла.

«Я верю в свои силы и никогда не сомневался, что у меня все получится. Я — упорный человек, и не привык сдаваться, поэтому трудности меня только раззадоривают!» — заявил Бекхэм. Между прочим, осуществить этот проект ему помог его партнер — предприниматель родом из Боли — Marcelo Claure. С ним Дэвид познакомился в доме Дженнифер Лопес, с которой он поддерживает близкие дружеские отношения.

Супруга Дэвида решила остаться на родине вместе с детьми. Одной из основных причин такого решения стало то, что Виктория решительно не хочет, чтобы детям пришлось покидать свою школу и расставаться с друзьями.

Поэтому теперь Дэвид сможет видеться со своим семейством только на каникулах. Правда, он окажется немного ближе к своему старшему сыну — Бруклину, который сейчас учится в университете в Нью-Йорке.

Джерело: 7days