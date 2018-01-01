Дочь Бейонсе появилась на премии Grammy в платье от украинского дизайнера

Шестилетняя модница стала звездой красной дорожки церемонии

Вчера в Нью-Йорке прошла юбилейная церемония Grammy Awards. Как ранее сообщал Scotch, главные награды получили Бруно Марс и Эд Ширан и Кендрик Ламар. Но кроме наград, которые получили знаменитости, западные СМИ и поклонники премии обсуждают fashion-образы знаменитостей. Под пристальное внимание модных глянцев попала певица Бейонсе, которая



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Бейонсе, Джей Зи и Блю Айви

Шестилетняя модница стала звездой красной дорожки церемонии

Вчера в Нью-Йорке прошла юбилейная церемония Grammy Awards. Как ранее сообщал Scotch, главные награды получили Бруно Марс и Эд Ширан и Кендрик Ламар.

Но кроме наград, которые получили знаменитости, западные СМИ и поклонники премии обсуждают fashion-образы знаменитостей.

Под пристальное внимание модных глянцев попала певица Бейонсе, которая недавно родила близнецов. Артистка пришла на премию вместе с супругом и 6-летней дочкой Блю Айви. Бейонсе появилась в сексуальном черном платье с пикантными разрезами, которые полностью открывали ноги и бедра артистки.

Также внимание глянцев привлек наряд Блю Айви. Как оказалось, образ для маленькой модницы разработал украинский бренд Valery Kovalska, пишет журнал Elle. По словам украинского дизайнера, стилист Бейонсе Мануэль Мендез заказал белоснежный стильный наряд специально для церемонии Grammy.