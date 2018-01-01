Папарацци застукали Джессику Альбу на прогулке с новорожденным сыном

Голливудская актриса превратилась в обычную маму

Знаменитая голливудская актриса Джессика Альба родила третьего ребенка 31 декабря. Он получил имя Хейз Альба Уоррен. Почти месяц спустя после радостного события папарацци удалось сделать несколько кадров с Джессикой на прогулке с новорожденным сыном. Стоит отметить, что голливудская актриса не пыталась скрыться от фотографов и позволила



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Джессика Альба

Голливудская актриса превратилась в обычную маму

Знаменитая голливудская актриса Джессика Альба родила третьего ребенка 31 декабря. Он получил имя Хейз Альба Уоррен.

Почти месяц спустя после радостного события папарацци удалось сделать несколько кадров с Джессикой на прогулке с новорожденным сыном.

Стоит отметить, что голливудская актриса не пыталась скрыться от фотографов и позволила снять малыша в автокресле.

Напомним, что Хэйес - первый мальчик и третий ребенок в семье Джессики Альбы и Кэша Уоррена. Они познакомились в 2004 году на съемках фильма «Фантастическая четверка». В конце 2007-го они объявили о помолвке, а в 2008-м поженились в Лос-Анджелесе, где и живут до сих пор. 7 июня того же года на свет появилась их первая дочка Онор Мари, а три года спустя 13 августа - еще одна девочка Хэвен Гарнер.