Звезда «Гарри Поттера» родила дочь наследнику империи Playboy (фото)



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29-летняя Скарлетт и Купер Хефнер стали родителями

Новоиспеченный отец показал жену и дочь в роддоме

Актриса и сын основателя культового журнала Playboy сообщили о рождении девочки, которую назвали Бетси Роуз. Малышка появилась на свет этим утром в одной из больниц Лос-Анджелеса.

Супруги не стали скрывать дочь от публики

«Мы на седьмом небе от счастья. Нас переполняет любовь и радость», - поделился новостью Хефнер.

instagram.com/cooperhefner/

Друзья и поклонники поздравили супругов с радостным событием, а также пожелали здоровья и счастья молодой семье. «Она прекрасна! С пополнением!», «Боже, какое чудо!», «Вы будете потрясающими родителями!», «Бетси идеальна! Поздравляю мамочку и папочку!», «До чего вы милые!», - написали пользователи.

Скарлетт получила широкую известность благодаря культовому фильму о волшебнике Гарри Поттере. Актриса сыграла студентку Слизерина по имени Пэнси Паркинсон. Однако пока что эта первая и последняя крупная роль Скарлетт.

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