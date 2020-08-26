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    Жизнь

    Звезда «Гарри Поттера» родила дочь наследнику империи Playboy (фото)

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    <p>29-летняя Скарлетт и Купер Хефнер стали родителями</p> <div></div> - Звезда «Гарри Поттера» родила дочь наследнику империи Playboy (фото)

    29-летняя Скарлетт и Купер Хефнер стали родителями

    Новоиспеченный отец показал жену и дочь в роддоме

    Актриса и сын основателя культового журнала Playboy сообщили о рождении девочки, которую назвали Бетси Роуз. Малышка появилась на свет этим утром в одной из больниц Лос-Анджелеса.

    Супруги не стали скрывать дочь от публики

    «Мы на седьмом небе от счастья. Нас переполняет любовь и радость», - поделился новостью Хефнер.

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    instagram.com/cooperhefner/

    Друзья и поклонники поздравили супругов с радостным событием, а также пожелали здоровья и счастья молодой семье. «Она прекрасна! С пополнением!», «Боже, какое чудо!», «Вы будете потрясающими родителями!», «Бетси идеальна! Поздравляю мамочку и папочку!», «До чего вы милые!», - написали пользователи.

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    Звезда «Гарри Поттера» родила дочь наследнику империи Playboy (фото)
    Звезда «Гарри Поттера» родила дочь наследнику империи Playboy (фото)
    Звезда «Гарри Поттера» родила дочь наследнику империи Playboy (фото)
    Звезда «Гарри Поттера» родила дочь наследнику империи Playboy (фото)
    Звезда «Гарри Поттера» родила дочь наследнику империи Playboy (фото)
    Звезда «Гарри Поттера» родила дочь наследнику империи Playboy (фото)
    Звезда «Гарри Поттера» родила дочь наследнику империи Playboy (фото)
    Звезда «Гарри Поттера» родила дочь наследнику империи Playboy (фото)
    Звезда «Гарри Поттера» родила дочь наследнику империи Playboy (фото)
    Звезда «Гарри Поттера» родила дочь наследнику империи Playboy (фото)
    Звезда «Гарри Поттера» родила дочь наследнику империи Playboy (фото)

    Скарлетт получила широкую известность благодаря культовому фильму о волшебнике Гарри Поттере. Актриса сыграла студентку Слизерина по имени Пэнси Паркинсон. Однако пока что эта первая и последняя крупная роль Скарлетт.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри расстаются.

    Только недавно Меган Маркл и принц Гарри переехали в свой новый дом в Санта-Барбаре. Теперь же им придется расстаться. По слова королевского эксперта Анджелы Левайн, срок безвизового проживания в США у Гарри давно закончился.

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