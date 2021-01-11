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    Жизнь

    Девушку травили в школе за необычную внешность. Теперь она зарабатывает почти миллион в месяц

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    32-летняя модель Ангелина Вальдес из Калифорнии - Девушку травили в школе за необычную внешность. Теперь она зарабатывает почти миллион в месяц
    32-летняя модель Ангелина Вальдес из Калифорнии
    instagram.com/its_angebaby/

    Повзрослев, Ангелина поняла, что на самом деле она вполне нормально выглядит

    Сейчас Ангелине Вальдес из Калифорнии, США, 32 года, и она знает, что в ее внешности нет каких-либо недостатков. Модель зарабатывает, продавая свои фото в откровенных нарядах и нижнем белье, и получает в месяц 20 тыс. фунтов (около 800 тысяч гривен). И такие деньги фанаты с радостью отдают, лишь бы полюбоваться красотой девушки, которая раньше приносила ей только неприятности, пишет Daily Star.

    Ангелина была обычной девочкой. Как все подростки, любила шорты и майки, но ее одноклассниц эта одежда раздражала. Они издевались над Ангелиной, обзывая ее и избивая, а однажды даже напали на нее толпой, пытаясь выколоть скрепкой глаз. Кудрявые темные волосы, смуглая кожа, маленькие зеленые глаза и пышные даже в подростковом возрасте формы злили девочек в школе, поэтому Ангелине постоянно от них доставалось.

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    Девушку травили в школе за необычную внешность. Теперь она зарабатывает почти миллион в месяц
    Девушку травили в школе за необычную внешность. Теперь она зарабатывает почти миллион в месяц
    Девушку травили в школе за необычную внешность. Теперь она зарабатывает почти миллион в месяц
    instagram.com/its_angebaby/

    У нее развились комплексы и тревога, девочка не хотела ходить в школу, а когда приходилось — носила с собой навесной замок для самообороны. Когда в школе об этом узнали, Ангелину исключили. Ее перевели в загородную школу, и там ни у кого не возникало проблем с внешностью девочки. Прошло много времени, пока Ангелина не повзрослела и не поняла, что неправы в этой ситуации были именно ее первые одноклассницы.

    «Меня очень долго травили — ни дня не проходило без драки, которую устраивала не я. Сейчас я понимаю, что те девочки просто завидовали моей красоте и необычной внешности. Но тогда я была маленькой и думала, что проблема во мне. Хотелось бы мне знать, что бы сказали те задиры, если бы увидели, сколько я зарабатываю теперь», - Ангелина Вальдес.

    Ранее «Скотч» показывал пикантные фото соблазнительной пышки, которая встала на пуанты и перевернула мир хейтеров.

    Девушка доказала, что балетом может заниматься любой, независимо от комплекции, и просит своих подписчиков в Инстаграме быть аккуратнее с высказываниями.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные деньги шоу-бизнес
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