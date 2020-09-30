Disney снимет продолжение ремейка «Короля Льва»



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Предполагается, что в сиквеле авторы расскажут историю Муфасы

Cтудия Disney снимет продолжение «Короля Льва» 2019 года. Об этом пишет Deadline.

Режиссером картины станет обладатель премии «Оскар» Барри Дженкинс. Он получил «Оскар» за фильм «Лунный свет» и был номинирован на награду за картину «Если Бил-стрит могла бы заговорить». Сценарий напишет автор ремейка Джефф Натансон.

Даты выхода и начала производства «Короля Льва» еще не назначены.

Сюжет пока держат в тайне, но, по информации Deadline, второй фильм расскажет историю Муфасы.

«Я вырос с этими персонажами, когда помогал сестре растить двух маленьких мальчиков в 90-е годы. Иметь возможность работать с Disney над продолжением этой великолепной истории дружбы, любви и наследия — это мечта, ставшая реальностью», — рассказал Дженкинс.

Ремейк мультфильма 1994 года «Король Лев» вышел в 2019 году и собрал в прокате $1,6 миллиарда при бюджете $260 миллионов. Однако отзывы на картину неоднозначны: некоторым она понравилась, а кто-то, например Элтон Джон, резко раскритиковал ее.

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