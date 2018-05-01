Дизайнер Вера Вонг рассказала, каким будет свадебное платье Меган Маркл

Меньше месяца осталось до самой громкой свадьбы года

19 мая Меган Маркл и принц Гарри обменяются клятвами у алтаря, и весь мир гадает, каким будет платье невесты. Американский модельер Вера Вонг разбирается в свадебных платьях как никто другой, однако она призналась, что не ей выпала честь создать королевский подвенечный наряд. Зато у нее есть некоторые предположения



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Принц Гарри и его невеста актриса Меган Маркл

Меньше месяца осталось до самой громкой свадьбы года

19 мая Меган Маркл и принц Гарри обменяются клятвами у алтаря, и весь мир гадает, каким будет платье невесты.

Американский модельер Вера Вонг разбирается в свадебных платьях как никто другой, однако она призналась, что не ей выпала честь создать королевский подвенечный наряд.

Зато у нее есть некоторые предположения на счет того, каким же он будет. По словам Веры, Меган определенно выбрала британского дизайнера, чтобы не нарушать традиции. Хотя, как мы уже знаем, это она любит делать.

«Учитывая ее новый статус и новую роль, она определенно сделай выбор в пользу британских модельеров»,- заявила Вонг.

Говоря о фасоне, дизайнер считает, что Меган не решится надеть чересчур пышное платье, скорее оно будет более современным, но не слишком чувственным и без излишней сексуальности. Вероятно, это будет что-то лаконичное, без лишних деталей.

Ранее выдвигались версии, что платьем Меган займется модный дом Alexander McQueen, который создавал свадебный наряд для Кейт Миддлтон. Кроме того, в списке предполагаемых дизайнеров также оказались Ralph&Russo, Erdem и Inbal Dror.

Напомним, Меган и Гарри познакомила подруга детства принца Вайолет фон Вестенхольц. Роман внука Елизаветы II и актрисы длится чуть больше года. Свадьба состоится 19 мая. Будущие муж и жена обменяются кольцами в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, откуда в 13:00 поедут по улицам города на карете.

Джерело: graziamagazine.ru