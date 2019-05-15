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    Жизнь

    Дизайнеры создали коллекцию кроссовок по мотивам книг о Гарри Поттере

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    Фото: etsy - Дизайнеры создали коллекцию кроссовок по мотивам книг о Гарри Поттере
    Фото: etsy

    Обувь выполнена в цветах четырех факультетов академии магии Хогвартса и поступит в продажу уже в июне

    Известный британский бренд Vans анонсировал скорое поступление в продажу кроссовок в стиле поттерианы. На создание обуви дизайнеров марки Vans вдохновили цвета факультетов Хогвартса.

    Так, кроссовки Гриффиндора выполнены в желтом и бордовом цветах, Слизерина - в зеленых и черных, Когтеврана - голубых и синих, а Пуффендуя - желтых и черных.

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    Дизайнеры создали коллекцию кроссовок по мотивам книг о Гарри Поттере
    Дизайнеры создали коллекцию кроссовок по мотивам книг о Гарри Поттере
    Дизайнеры создали коллекцию кроссовок по мотивам книг о Гарри Поттере
    Дизайнеры создали коллекцию кроссовок по мотивам книг о Гарри Поттере
    Дизайнеры создали коллекцию кроссовок по мотивам книг о Гарри Поттере
    Дизайнеры создали коллекцию кроссовок по мотивам книг о Гарри Поттере
    Дизайнеры создали коллекцию кроссовок по мотивам книг о Гарри Поттере
    Фото: etsy

    Все четыре линейки обуви названы по именам факультетов школы магии: Sk8-Hi in Gryffindor, Era in Slytherin, Authentic in Ravenclaw и Classic Slip-On in Hufflepuff. Кроме этого, дизайнеры добавили в коллекцию кроссовки ComfyCush Era в честь газеты волшебников — «Ежедневного пророка».

    Помимо спортивной обуви марка предложит фанатам и одежду в цветах Хогвартса, а также вещи, которые приурочены к разным частям франшизы о «мальчике-который-выжил».

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