Дизайнеры создали коллекцию кроссовок по мотивам книг о Гарри Поттере



Фото: etsy

Обувь выполнена в цветах четырех факультетов академии магии Хогвартса и поступит в продажу уже в июне

Известный британский бренд Vans анонсировал скорое поступление в продажу кроссовок в стиле поттерианы. На создание обуви дизайнеров марки Vans вдохновили цвета факультетов Хогвартса.

Так, кроссовки Гриффиндора выполнены в желтом и бордовом цветах, Слизерина - в зеленых и черных, Когтеврана - голубых и синих, а Пуффендуя - желтых и черных.

Все четыре линейки обуви названы по именам факультетов школы магии: Sk8-Hi in Gryffindor, Era in Slytherin, Authentic in Ravenclaw и Classic Slip-On in Hufflepuff. Кроме этого, дизайнеры добавили в коллекцию кроссовки ComfyCush Era в честь газеты волшебников — «Ежедневного пророка».

Помимо спортивной обуви марка предложит фанатам и одежду в цветах Хогвартса, а также вещи, которые приурочены к разным частям франшизы о «мальчике-который-выжил».