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    Жизнь

    Американка, завоевавшая все титулы красоты. Как она выглядит (фото)

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    Американка, завоевавшая все титулы красоты. Как она выглядит (фото)

    Звезда регулярно делится фотографиями из поездок и выкладывает рекламу, а также снимается для журналов

    Американская модель Оливия Калпо стала известна после того, как за один год завоевала титулы «Мисс Род-Айленд», «Мисс США» и «Мисс Вселенная». Некоторые до сих пор называют ее самой красивой в мире женщиной. «Скотч» рассказывает, чем сейчас занимается девушка.

    В 2011 году девушка пришла в моделинг, а уже спустя год начала появляться во всех конкурсах красоты. В 2012 году ее признали самой красивой женщиной в США и во Вселенной. Одну из улиц в Род-Айленде даже переименовали в честь модели и назвали «путь Оливии Калпо».

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    Американка, завоевавшая все титулы красоты. Как она выглядит (фото)
    Американка, завоевавшая все титулы красоты. Как она выглядит (фото)
    Американка, завоевавшая все титулы красоты. Как она выглядит (фото)
    Американка, завоевавшая все титулы красоты. Как она выглядит (фото)
    Американка, завоевавшая все титулы красоты. Как она выглядит (фото)
    Американка, завоевавшая все титулы красоты. Как она выглядит (фото)
    Американка, завоевавшая все титулы красоты. Как она выглядит (фото)
    Американка, завоевавшая все титулы красоты. Как она выглядит (фото)
    Американка, завоевавшая все титулы красоты. Как она выглядит (фото)

    Девушка иногда занимается общественной деятельностью. Во время конкурса Мисс США она поддержала трансексуалов и заявила, что надеется на то, что Америка будет свободной.

    Сейчас Калпо занимается своим блогом. Она регулярно делится фотографиями из поездок и выкладывает рекламу, а также снимается для журналов. За ее Instagram следят почти пять миллионов человек, которые восхищаются каждой ее фотографией.

    «У тебя очень красивые глаза», «Ты меня мотивируешь», «Потрясающая!», «Невозможно оторвать глаз», — пишут поклонники в комментариях.

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