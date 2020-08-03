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    Жизнь

    В 53 выглядит на 25. Вечно молодой мужчина раскрыл свой секрет

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    Житель Нидерландов Эдсон Брандао выглядит на 20 лет моложе своего настоящего возраста - В 53 выглядит на 25. Вечно молодой мужчина раскрыл свой секрет
    Житель Нидерландов Эдсон Брандао выглядит на 20 лет моложе своего настоящего возраста
    instagram.com/edsonsecrets/

    Мужчина ежедневно посещает силовые тренировки

    Житель Нидерландов рассказал, как ему удается выглядеть на 20 лет моложе своего настоящего возраста. Об этом пишет издание Unilad.

    Эдсон Брандао никогда не прибегал к пластической хирургии и считает секретом своей «вечной молодости» правильное питание, уход за кожей и позитивное мышление. «Людей часто шокирует, когда они узнают, что мне 53 года, — говорит он. — Они все думают, что мне 25».

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    В 53 выглядит на 25. Вечно молодой мужчина раскрыл свой секрет
    В 53 выглядит на 25. Вечно молодой мужчина раскрыл свой секрет
    В 53 выглядит на 25. Вечно молодой мужчина раскрыл свой секрет
    В 53 выглядит на 25. Вечно молодой мужчина раскрыл свой секрет
    В 53 выглядит на 25. Вечно молодой мужчина раскрыл свой секрет
    В 53 выглядит на 25. Вечно молодой мужчина раскрыл свой секрет

    Мужчина ежедневно посещает силовые тренировки, не ест сахар, консервированную и жареную пищу, не курит и не употребляет наркотики. «Сейчас я чувствую себя не хуже, чем когда мне не было и 30, — утверждает он. — Я ощущаю ту же энергию, что и прежде. Честно говоря, так хорошо я себя никогда не чувствовал».

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