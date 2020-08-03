В 53 выглядит на 25. Вечно молодой мужчина раскрыл свой секрет
Мужчина ежедневно посещает силовые тренировки
Житель Нидерландов рассказал, как ему удается выглядеть на 20 лет моложе своего настоящего возраста. Об этом пишет издание Unilad.
Эдсон Брандао никогда не прибегал к пластической хирургии и считает секретом своей «вечной молодости» правильное питание, уход за кожей и позитивное мышление. «Людей часто шокирует, когда они узнают, что мне 53 года, — говорит он. — Они все думают, что мне 25».
Мужчина ежедневно посещает силовые тренировки, не ест сахар, консервированную и жареную пищу, не курит и не употребляет наркотики. «Сейчас я чувствую себя не хуже, чем когда мне не было и 30, — утверждает он. — Я ощущаю ту же энергию, что и прежде. Честно говоря, так хорошо я себя никогда не чувствовал».
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