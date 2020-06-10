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    Жизнь

    Жена миллионера рассказала, как нужно одеваться, чтобы привлечь богатого мужика

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    Шведская блогерша Анна Бей - Жена миллионера рассказала, как нужно одеваться, чтобы привлечь богатого мужика
    Шведская блогерша Анна Бей
    Фото: @schoolofaffluence

    В выбранной одежде женщина должна чувствовать себя комфортно

    Супруга миллионера, шведская блогерша Анна Бей, объяснила подписчицам, как привлечь богатого жениха с помощью внешнего вида и особенностей поведения. Раскрытые ею способы приводит Daily Mail.

    34-летняя Бей напомнила, что в первую очередь мужчина обращает внимание на внешность и одежду женщины. «Сейчас существует множество разных стилей, и женщины зачастую забывают, для кого они наряжаются», — пояснила она и добавила, что, выбирая образ, девушки должны думать о человеке, чье внимание им хотелось бы привлечь. Блогерша считает, что по этой причине необходимо отдавать предпочтение более женственным вещам.

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    Жена миллионера рассказала, как нужно одеваться, чтобы привлечь богатого мужика
    Жена миллионера рассказала, как нужно одеваться, чтобы привлечь богатого мужика
    Жена миллионера рассказала, как нужно одеваться, чтобы привлечь богатого мужика
    Жена миллионера рассказала, как нужно одеваться, чтобы привлечь богатого мужика
    Жена миллионера рассказала, как нужно одеваться, чтобы привлечь богатого мужика
    Жена миллионера рассказала, как нужно одеваться, чтобы привлечь богатого мужика
    Фото: @schoolofaffluence

    В то же время, рассуждает шведка, в выбранной одежде женщина должна чувствовать себя комфортно. «Поэтому нужно искать баланс между вещами, в которых вы чувствуете себя уверенно, и одеждой, которая нравится противоположному полу», — заключила она.

    Помимо этого, для достижения цели Бей предложила девушкам вести себя холодно и казаться недоступными, а также подчеркивать свою женственность. «Если у вас женственная фигура — подчеркните ее, если нет — работайте, чтобы сделать ее такой!» — посоветовала блогерша.

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