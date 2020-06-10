Жена миллионера рассказала, как нужно одеваться, чтобы привлечь богатого мужика



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Шведская блогерша Анна Бей Фото: @schoolofaffluence

В выбранной одежде женщина должна чувствовать себя комфортно

Супруга миллионера, шведская блогерша Анна Бей, объяснила подписчицам, как привлечь богатого жениха с помощью внешнего вида и особенностей поведения. Раскрытые ею способы приводит Daily Mail.

34-летняя Бей напомнила, что в первую очередь мужчина обращает внимание на внешность и одежду женщины. «Сейчас существует множество разных стилей, и женщины зачастую забывают, для кого они наряжаются», — пояснила она и добавила, что, выбирая образ, девушки должны думать о человеке, чье внимание им хотелось бы привлечь. Блогерша считает, что по этой причине необходимо отдавать предпочтение более женственным вещам.

В то же время, рассуждает шведка, в выбранной одежде женщина должна чувствовать себя комфортно. «Поэтому нужно искать баланс между вещами, в которых вы чувствуете себя уверенно, и одеждой, которая нравится противоположному полу», — заключила она.

Помимо этого, для достижения цели Бей предложила девушкам вести себя холодно и казаться недоступными, а также подчеркивать свою женственность. «Если у вас женственная фигура — подчеркните ее, если нет — работайте, чтобы сделать ее такой!» — посоветовала блогерша.