Девушка увеличила грудь до шестого размера из-за травли в школе. Теперь она отпугивает мужчин



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26-летняя модель Ивонн Бар Фото: @yvonne_bar_

Девушка потратила на три операции 20 тысяч фунтов стерлингов и увеличила грудь с первого размера до шестого

Немецкая модель перенесла несколько операций по увеличению груди из-за травли и рассказала о реакции на ее внешний вид других людей. Об этом сообщает Daily Star.

26-летняя Ивонн Бар (Yvonne Bar) призналась, что решилась на пластику, поскольку чувствовала себя неуверенно из-за худобы. Кроме того, ее дразнили в школе из-за маленького размера груди. «Я избегала походов на пляж, в бассейн и всегда спала с парнем в бюстгальтере с пуш-апом», — поделилась знаменитость.

По ее словам, она потратила на три операции 20 тысяч фунтов стерлингов и увеличила грудь с первого размера до шестого. Модель также перенесла подтяжку ягодиц. Бар призналась, что сейчас она довольна своей фигурой, однако многих мужчин «пугает» ее тело.

«Люди осуждающе смотрят на меня на улице, особенно женщины. Мне кажется, что некоторых мужчин пугает моя внешность, поэтому они стесняются подойти и поговорить со мной. Из-за моей груди мне приходится доказывать всем, что я хороший человек — это ненормально», — призналась героиня материала, отметив, что «ей тяжело найти серьезные отношения».