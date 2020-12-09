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    Жизнь

    Доктор Комаровский высказалася о влиянии некоторых лекарств на коронавирус

    • Розсилка
    Доктор Комаровский высказалася о влиянии некоторых лекарств на коронавирус

    Врач ответил на животрепещущие вопросы своей аудитории

    Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что нестероидные противовоспалительные средства не влияют на возможность легко перенести Covid-19. Он развеял миф про эту группу препаратов, отвечая на вопрос читательницы в Instagram.

    В комментарии женщина указала, что, исходя из опыта знакомых, прием нестероидных противовоспалительных облегчает течение коронавируса, несмотря на факторы риска, в частности, сахарный диабет. Однако доктор подчеркнул, что это обманчивое впечатление.

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    «Если человек их долго и постоянно принимает, то у него меньше шансов болеть с высокой температурой», — пояснил специалист. По его словам, это субъективная оценка и будет связано только с ощущениями человека.

    Комаровский заявил, что человек, принимающий нестероидные противовоспалительные средства, имеет ровно столько же шансов на тяжелую форму болезни, как и человек, не принимающий эти препараты. Он пояснил, что на тяжесть заболевания это не влияет, госпитализация все равно может потребоваться.

    Ранее «Скотч» сообщал, что богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов

    На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

    Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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    Теги: телеведущий врач Евгений Комаровский
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