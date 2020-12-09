Доктор Комаровский высказалася о влиянии некоторых лекарств на коронавирус

Врач ответил на животрепещущие вопросы своей аудитории

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что нестероидные противовоспалительные средства не влияют на возможность легко перенести Covid-19. Он развеял миф про эту группу препаратов, отвечая на вопрос читательницы в Instagram.

В комментарии женщина указала, что, исходя из опыта знакомых, прием нестероидных противовоспалительных облегчает течение коронавируса, несмотря на факторы риска, в частности, сахарный диабет. Однако доктор подчеркнул, что это обманчивое впечатление.

«Если человек их долго и постоянно принимает, то у него меньше шансов болеть с высокой температурой», — пояснил специалист. По его словам, это субъективная оценка и будет связано только с ощущениями человека.

Комаровский заявил, что человек, принимающий нестероидные противовоспалительные средства, имеет ровно столько же шансов на тяжелую форму болезни, как и человек, не принимающий эти препараты. Он пояснил, что на тяжесть заболевания это не влияет, госпитализация все равно может потребоваться.

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На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.