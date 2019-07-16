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    Жизнь

    Дорофеева в одном белье попросила больше жары

    • Розсилка
    <p>Надя Дорофеева</p> <p>instagram.com/nadyadorofeeva/</p> - Дорофеева в одном белье попросила больше жары

    Надя Дорофеева

    instagram.com/nadyadorofeeva/

    Поп-исполнительница недовольна погодой

    Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала соблазнительную фигуру в белье. Фото с точенными формами участница группы «Время и Стекло» опубликовала у себя в Инстраграме.

    В подписи к фото Додо пожаловалась на прохладный июль и призвала лето вернуть хорошую погоду. Судя по всему, певица считает, что фото в белье поможет вызвать жаркое лето.

    «Лето, ну нет, мы так не договаривались. Верни вот это вот «блин, как жарко», - написала Надя.

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    на весь екран згорнути
    Дорофеева в одном белье попросила больше жары
    Дорофеева в одном белье попросила больше жары
    Дорофеева в одном белье попросила больше жары
    Дорофеева в одном белье попросила больше жары
    Дорофеева в одном белье попросила больше жары
    Дорофеева в одном белье попросила больше жары
    Дорофеева в одном белье попросила больше жары
    Дорофеева в одном белье попросила больше жары
    Дорофеева в одном белье попросила больше жары
    Дорофеева в одном белье попросила больше жары
    Дорофеева в одном белье попросила больше жары
    Дорофеева в одном белье попросила больше жары
    Дорофеева в одном белье попросила больше жары
    Дорофеева в одном белье попросила больше жары
    Дорофеева в одном белье попросила больше жары
    Дорофеева в одном белье попросила больше жары
    Дорофеева в одном белье попросила больше жары
    Дорофеева в одном белье попросила больше жары
    Дорофеева в одном белье попросила больше жары
    Дорофеева в одном белье попросила больше жары
    Дорофеева в одном белье попросила больше жары
    Дорофеева в одном белье попросила больше жары
    Дорофеева в одном белье попросила больше жары
    instagram.com/nadyadorofeeva/

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    Надя Дорофеева певица
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