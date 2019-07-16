Дорофеева в одном белье попросила больше жары



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Надя Дорофеева instagram.com/nadyadorofeeva/

Поп-исполнительница недовольна погодой

Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала соблазнительную фигуру в белье. Фото с точенными формами участница группы «Время и Стекло» опубликовала у себя в Инстраграме.

В подписи к фото Додо пожаловалась на прохладный июль и призвала лето вернуть хорошую погоду. Судя по всему, певица считает, что фото в белье поможет вызвать жаркое лето.

«Лето, ну нет, мы так не договаривались. Верни вот это вот «блин, как жарко», - написала Надя.

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