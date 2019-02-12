Дрейку отключили микрофон во время выступления на церемонии «Грэмми»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дрейк

Организаторы подумали, что рэпер закончил свой спич

Во время трансляции 61-ой церемонии вручения «Грэмми» канадскому рэперу Дрейку отключили микрофон и прервали его речь рекламой. Он поднялся на сцену, чтобы получить награду за победу в номинации «Лучший рэп-трек». Как сообщают очевидцы, после слов Дрейка о том, что все это лишь бизнес, за которым часто стоят люди, не углубляющиеся в суть творчества, организаторы поспешили отключить ему микрофон и уйти на рекламу.

«Это игра, в которой важны чужие мнения, а не твои заслуги. Это бизнес, в котором все зависит от кучки людей, иногда не способных понять, что хочет донести простой полукровка из Торонто или испанка из Нью-Йорка. Слушайте, если есть люди, которые имеют постоянную работу, выходят на нее в снег, в дождь, тратят с трудом заработанные деньги ради того, чтобы посетить ваше выступление, то вам не нужна победа здесь. Я вам гарантирую, вы уже победили! Но…», - вот что успел сказать Дрейк со сцены.

Один из продюсеров трансляции Майкл Самонте в комментарии изданию Variety объяснил, что паузу Дрейка после слова «но» в аппаратной приняли за окончание речи. «Во время выступления Дрейка возникла естественная пауза, и в этот момент продюсеры решили, что он закончил говорить и запустили рекламу».

По его словам, продюсеры поговорили с Дрейком после его выступления и предложили вернуться на сцену, чтобы закончить речь. Но Дрейк заверил, что он доволен тем, что сказал, и ему нечего добавить.

Джерело: Esquire