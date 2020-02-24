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    Жизнь

    Дубинский показал Нефедова без штанов (фото)

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    Дубинский показал Нефедова без штанов (фото)

    Дубинский потроллил Нефедова

    Одиозный «слуга» народа Дубинский в своем Фейсбуке поделился фото, на котором запечатлен глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов. Внимание нардепа, видимо, привлек внешний вид Нефедова. Главный таможенник одет в синюю куртку и шорты.

    «Таможня. Без штанов», - подписал фото Дубинский.

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    Фанаты творчества Дубинского последовали примеру нардепа от «Слуги народа» и также принялись соревноваться в остроумных комментариях.

    «Только что из детского сада средней группы, не успел даже пополдничать», «Он же сказал план не выполнили, какие уж тут штаны», «Так это для бега скорей всего, раз он с таможней не справляется, так что теперь по каждому поводу стебать?», «Лана Лана Когда спешил принести кофе любимому», - пишут в комментариях поклонники Дубинского.

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    Напомним, ранее главу Гостаможни засекли в ночном клубе на эротическом шоу.

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    Государственная таможенная служба Александр Дубинский Максим Нефедов
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