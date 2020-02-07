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    Жизнь

    «А так слабо?»: Лещенко потроллил главу Гостаможни (фото)

    • Розсилка
    В 2018 году Лещенко посетил Burning Man - «А так слабо?»: Лещенко потроллил главу Гостаможни (фото)
    В 2018 году Лещенко посетил Burning Man

    Супруг популярной диджейки поделился забавным фото

    Бывший нардеп Сергей Лещенко отреагировал на новость о том, как главный таможенник страны Максим Нефедов побывал на закрытом эротическом шоу. В своем Фейсбуке член наблюдательного совета «Укрзализныци» выложил фото с фестиваля Burning Man, где он позирует с манекеном.

    «Нефьодов, с живыми стриптизершами любой может. А так слабо?», - подписал фото Лещенко.

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    Отметим, что многие пользователи не оценили юмор и раскритиковали Сергея.

    «Сережа, ты же политик. Надо соизмерять свое чувство юмора с тем, как это выглядит со стороны. А выглядит и вполовину не так тонко, стебно и стильно, как ты думаешь», «Пыжится, пыжится - а не интересен», «Юмор в стиле 95 подворотни...не смешно», - пишут пользователи

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    Сергей Лещенко Максим Нефедов
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