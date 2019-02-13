Дворцовые интриги: ребенка Меган Маркл воспитают отдельно от детей Кейт Миддлтон



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Принц Гарри и Меган Маркл

У наследника принца Гарри будет больше свободы в принятии решений

Ребенка Меган Маркл, который родится уже весной, ожидает совсем иная судьба, чем детей Кейт Миддлтон. Наследники принца Уильяма – следующие в очереди на британский трон после отца, но у сына или дочери принца Гарри шансов получить корону почти нет.

Поэтому и воспитывать детей двух принцев будут по-разному. Отпрыск герцога и герцогини Сассекских не будет расти вместе с кузенами в Кенсингтонском дворце, его воспитают отдельно в виндзорском поместье Фрогмор-хаус, куда в скором времени переедут принц Гарри с женой. Кроме того, принц Гарри не хочет, чтобы его ребенок жил под прицелами сотен камер, как это приходится делать малышам его брата.

«Хотя Меган и Гарри, несомненно, понимают, что к их сыну или дочери будет большой общественный интерес, они сведут к абсолютному минимуму появление ребенка на публике», – пишет портал Cheat Sheet со ссылкой на журнал OK!

Конечно, у младшего правнука или правнучки Елизаветы II будут свои обязанности, как и у других членов королевской семьи. Он или она будет появляться на официальных и семейных дворцовых мероприятиях, представлять британского монарха в зарубежных поездках. Однако при желании ребенок Маркл сможет заняться, например, профессиональной карьерой. У него будет больше свободы и возможностей принимать самостоятельные решения, чем у принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.



