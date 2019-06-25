Джеймс Миддлтон рассказал о последствиях известности сестры: Я впал в депрессию



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Джеймс Миддлтон

Младший брат Пиппы и Кейт Миддлтон снова рассказал о своем пошатнувшемся психическом здоровье

Младший брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон дал большое интервью американскому Tatler, которое будет опубликовано целиком в августовском номере журнала. В нем он рассказал о своем психологическом состоянии в период, когда его сестра Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма и стала всемирно известной; о том, как он боролся с дислексией в школе и как переживал поставленный ему диагноз СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности).

«Когда Кейт вышла замуж, а мне было 23 года, я внезапно и не по своей воле стал публичным человеком, и все обсуждали каждый мой успех и каждую неудачу. Это очень давило. У меня началась депрессия: это чувство, которое не дает тебе встать с постели, и ты постоянно считаешь себя лишним и виноватым лишь за факт своего существования», - говорит о том времени Джеймс.

Известно, что он прошел курс интенсивной терапии, отошел от управления своим проектом Boomf по производству сладостей и провел некоторое время в глухой деревне в Шотландии, в доме своего зятя.

«За последний год я вернулся к себе прежнему и хочу начать свой бизнес, связанный с любовью всей моей жизни - с собаками. Также меня поддерживает другая любовь - к Ализе Тевене. Сейчас я веду отдельную от дворца жизнь, я счастлив и снова чувствую себя самим собой, просто Джеймсом Миддлтоном. И хочу быть популярным сам по себе».

Кстати, последнее у Джеймса получается неплохо - с тех пор как он сделал свой аккаунт в Instagram открытым, на него подписалось более 130 тысяч человек.

Джерело: Hello!