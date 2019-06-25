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    Жизнь

    Пробежка в одиночестве и приготовление завтрака: Кейт Миддлтон призналась, как избавляется от стресса

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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон - Пробежка в одиночестве и приготовление завтрака: Кейт Миддлтон призналась, как избавляется от стресса
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон
    Legion-Media

    37-летняя герцогиня Кембриджская предпочитает свободное время проводить в одиночестве

    Кейт Миддлтон практически всегда на виду — у поклонников британской семьи складывается впечатление, что у монаршей особы нет личного пространства. Инсайдер, приближенный к монархам, рассказал о распорядке дня супруги принца Уильяма.

    Кейт Миддлтон старается проснуться как можно раньше. Утро она посвящает зарядке, пробежке или прогулке в одиночестве по парку. Такое начало дня помогает герцогине снизить уровень стресса. После утренних ритуалов Миддлтон готовит завтрак. Знакомый Кейт отметил, что она обожает проводить время на кухне. В любой свободный день монаршая особа предпочитает собрать мужа и детей и накормить их домашними блюдами.

    Вторая часть дня герцогини, как правило, состоит из встреч и мероприятий. По вечерам, после государственных дел, они с Уильямом проводят время вместе, как и любая британская семья — смотрят сериалы, фильмы или передачи по местному телевидению. Иногда они позволяют себе вредные закуски прямо в кровати перед телевизором.

    Кейт Миддлтон действительно неплохо разбирается в кулинарии. Чаще всего она готовит для семьи карри и жареного цыпленка.

    В одном из интервью принц Уильям рассказал, что они с Кейт совершенно обычная британская семья. Они не воспитывают детей в королевских условиях, а сами по вечерам не прочь посмотреть сериалы.

    Джерело: graziamagazine.ru

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