Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2019 года



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В 2019-м Джоан Роулинг заработала $92 миллиона

На втором месте — лидер прошлого года и все еще самый богатый писатель США Джеймс Паттерсон

Создательница повести о Мальчике-Который-Выжил Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей года по версии Forbes. В 2019-м она заработала $92 миллиона. Главной находкой для бюджета Джоан стала пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя», созданная под ее чутким руководством: всего за неделю она установила бродвейский рекорд по продаже билетов для немузыкальной постановки - $2,3 миллиона. Также издательство Роулинг продало в США 2,8 млн печатных экземпляров - это далеко не рекорд, но тоже приятный бонус для банковского счета вместе с миллионами от тематических парков по «Поттеру».

На втором месте - лидер прошлого года и все еще самый богатый писатель США Джеймс Паттерсон с доходом в $70 млн. В 2018 году книга Паттерсона и Билла Клинтона «Президент пропал» стала бестселлером художественной литературы для взрослых. Замыкает тройку лидеров бывшая первая леди США Мишель Обама ($36 млн): ее мемуары «Becoming. Моя история» были проданы тиражом более 10 миллионов экземпляров.