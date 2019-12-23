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    Жизнь

    Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2019 года

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    В 2019-м Джоан Роулинг заработала $92 миллиона - Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2019 года
    В 2019-м Джоан Роулинг заработала $92 миллиона

    На втором месте — лидер прошлого года и все еще самый богатый писатель США Джеймс Паттерсон

    Создательница повести о Мальчике-Который-Выжил Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей года по версии Forbes. В 2019-м она заработала $92 миллиона. Главной находкой для бюджета Джоан стала пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя», созданная под ее чутким руководством: всего за неделю она установила бродвейский рекорд по продаже билетов для немузыкальной постановки - $2,3 миллиона. Также издательство Роулинг продало в США 2,8 млн печатных экземпляров - это далеко не рекорд, но тоже приятный бонус для банковского счета вместе с миллионами от тематических парков по «Поттеру».

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    Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2019 года
    Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2019 года
    Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2019 года
    Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2019 года
    Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2019 года
    Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2019 года
    Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2019 года
    Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2019 года
    Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2019 года

    На втором месте - лидер прошлого года и все еще самый богатый писатель США Джеймс Паттерсон с доходом в $70 млн. В 2018 году книга Паттерсона и Билла Клинтона «Президент пропал» стала бестселлером художественной литературы для взрослых. Замыкает тройку лидеров бывшая первая леди США Мишель Обама ($36 млн): ее мемуары «Becoming. Моя история» были проданы тиражом более 10 миллионов экземпляров.

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    рекорды литература писатель
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