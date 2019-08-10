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    Жизнь

    Экс-нардеп от «Свободы» рассказал, как все село гуляло на его свадьбе

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    <p>Юрий Бублик с женой</p> <p>Фото: facebook.com/bublyk.yurii</p> - Экс-нардеп от «Свободы» рассказал, как все село гуляло на его свадьбе

    Юрий Бублик с женой

    Фото: facebook.com/bublyk.yurii

    Политик показал свою возлюбленную

    Бывший нардеп от партии «Свобода» Юрий Бублик поздравил жену з годовщиной свадьбы и вспомнил, как на их свадьбе гуляло все село.

    Об этом Бублик написал на своей странице в Фейсбуке.

    «25 лет назад в этот день на нашей свадьбе гуляло почти все село! Сегодня я подарил тебе 25 роз светлого и темного цветов, которые символизируют нашу с тобой жизнь. Ты подарила мне свое сердце, трех дочерей и двух сыновей. А я стараюсь просто быть хорошим мужем и отцом. Спасибо, дорогая Таня Бублик, за эти невероятные года! Уверен, что впереди у нас еще много интересного!», - написал эес-нардеп.

    Напомним, Юрий Бублик – депутат Верховной Рады VII и VIII созывов. С 2010 по 2015 – член партии «Свобода».

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