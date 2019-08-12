Экс-«Виа Гра» на последних неделях беременности показала пышные формы в полупрозрачной накидке



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Санта Димопулос instagram.com/santadimopulos/

Знаменитость порадовала поклонников откровенным фото

Экс-участница группы «Виа Гра» Санта Димопулос в очередной раз показала, что и в интересном положении можно быть сексуальной.

В своем Инстаграме звезда поделилась обольстительным черно-белым фото, где стоит без бюстгальтера в полупрозрачной накидке.

В подписи к фото Димопулос рассказала фанам секретами по уходу за телом. В частности, селебритис призналась, что от растяжек использует специальный крем, пьет много воды и делает лимфодренажный массаж.

«Тренировка без нагрузки на спину, поясницу и суставы. Когда носишь на себе около 20 лишних килограммов, последнее, о чем можешь думать, - это занятия спортом. Но в бассейне (или любом другом водоеме) вы весите всего одну десятую того, что на суше. Поэтому упражнения в воде для беременных могут стать настоящим спасением», - поделилась Санта.

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