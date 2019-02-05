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    Жизнь

    Эксперты назвали причину вражды между Кейт и Меган

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    Кейт Миддлтон и Меган Маркл - Эксперты назвали причину вражды между Кейт и Меган
    Кейт Миддлтон и Меган Маркл

    Автор книги «Уильям и Гарри: за стенами дворца» Кэти Николь и королевский биограф Колин Кэмпбелл выдвинули свои версии конфликта между герцогинями

    Слухи о том, что не все ладно в британском королевстве, точнее между принцами Гарри, Уильямом и их супругами циркулируют уже давно и о вражде между герцогинями не слышал только ленивый. Однако настоящую причину, по которой между родственниками произошел раскол, пока никто так и не назвал.

    Внести ясность попыталась автор книги «Уильям и Гарри: за стенами дворца» Кэти Николь. В рамках продвижения своей новой программы «Кейт против Меган: война принцесс?», королевский эксперт высказала мнение, что все началось из-за замечания Уильяма. Старшего брата насторожил стремительно развивающийся роман Гарри с Меган. «Все идет слишком быстро, ты уверен в том, что делаешь?», - задал он вопрос Гарри.

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    Эксперты назвали причину вражды между Кейт и Меган
    Эксперты назвали причину вражды между Кейт и Меган
    Эксперты назвали причину вражды между Кейт и Меган
    Эксперты назвали причину вражды между Кейт и Меган
    Эксперты назвали причину вражды между Кейт и Меган
    Эксперты назвали причину вражды между Кейт и Меган

    Братский совет, который Уильям дал из лучших побуждений, вызвал у Гарри раздражение. «Гарри очень защищает Меган и расценил высказывание брата как критику, что тот не одобряет его брак, его союз. Думаю, что с тех самых пор между ними и пробежала черная кошка», - высказалась Николь.

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    книги Кейт Миддлтон Принц Уильям Меган Маркл Принц Гарри
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