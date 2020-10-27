Когда парни ведут себя хуже маленьких детей: курьезные фотофакты



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«Девушки, никогда, слышите меня, никогда не просите парня отварить рис»

В душе каждого парня живет озорник, который не умеет готовить, почти умирает с температурой 36,7 и любит шутки ниже пояса. И поверьте, с возрастом он никуда не денется…

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.