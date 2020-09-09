Фото этих несчастных мужчин на шопинге заставят вас смеяться в голос



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На фотографиях можно увидеть молодых, взрослых и пожилых мужчин, которые выглядят одинаково несчастно

Большинство мужчин очень не любят ходить по магазинам, а особенно сопровождать туда женщину. Но иногда приходится. Этим мужественным представителям сильного пола посвятили отдельный Инстаграм-аккаунт.

На фотографиях можно увидеть молодых, взрослых и пожилых мужчин, которые выглядят одинаково несчастно, ожидая своих женщин в магазинах и возле примерочных. Большая часть этих страдальцев спит, откровенно страдает или впадает в экзистенциальный кризис.

«Мужчины, которые пошли на шопинг. Это глобальная эпидемия» — значится в описании профиля «Miserable men», что переводится как «Жалкие мужчины». На страничку со смешными фотографиями полных безысходности мужчин подписались уже более 317 тысяч человек.

Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.