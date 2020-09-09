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    Курьез

    Фото этих несчастных мужчин на шопинге заставят вас смеяться в голос

    • Розсилка
    Фото этих несчастных мужчин на шопинге заставят вас смеяться в голос

    На фотографиях можно увидеть молодых, взрослых и пожилых мужчин, которые выглядят одинаково несчастно

    Большинство мужчин очень не любят ходить по магазинам, а особенно сопровождать туда женщину. Но иногда приходится. Этим мужественным представителям сильного пола посвятили отдельный Инстаграм-аккаунт.

    На фотографиях можно увидеть молодых, взрослых и пожилых мужчин, которые выглядят одинаково несчастно, ожидая своих женщин в магазинах и возле примерочных. Большая часть этих страдальцев спит, откровенно страдает или впадает в экзистенциальный кризис.

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    Фото этих несчастных мужчин на шопинге заставят вас смеяться в голос
    Фото этих несчастных мужчин на шопинге заставят вас смеяться в голос
    Фото этих несчастных мужчин на шопинге заставят вас смеяться в голос
    Фото этих несчастных мужчин на шопинге заставят вас смеяться в голос
    Фото этих несчастных мужчин на шопинге заставят вас смеяться в голос
    Фото этих несчастных мужчин на шопинге заставят вас смеяться в голос
    Фото этих несчастных мужчин на шопинге заставят вас смеяться в голос
    Фото этих несчастных мужчин на шопинге заставят вас смеяться в голос
    Фото этих несчастных мужчин на шопинге заставят вас смеяться в голос
    Фото этих несчастных мужчин на шопинге заставят вас смеяться в голос
    Фото этих несчастных мужчин на шопинге заставят вас смеяться в голос
    Фото этих несчастных мужчин на шопинге заставят вас смеяться в голос
    Фото этих несчастных мужчин на шопинге заставят вас смеяться в голос
    Фото этих несчастных мужчин на шопинге заставят вас смеяться в голос
    Фото этих несчастных мужчин на шопинге заставят вас смеяться в голос
    Фото этих несчастных мужчин на шопинге заставят вас смеяться в голос

    «Мужчины, которые пошли на шопинг. Это глобальная эпидемия» — значится в описании профиля «Miserable men», что переводится как «Жалкие мужчины». На страничку со смешными фотографиями полных безысходности мужчин подписались уже более 317 тысяч человек.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

     Читайте также: Фото суровых отцов, которым «не нужны были эти глупые кошки и собаки в доме»

     

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