Елена-Кристина Лебедь мечтает станцевать с Розенко танго



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Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» успевает не только выводить на чистую воду мошенников, но и заниматься саморазвитием

Известная украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь с детства была очень активной и посещала всевозможные кружки.

«Я ходила на… везде, – смеется Елена-Кристина. – На карате. На фигурное катание (в городе, где, кстати, не было ни одного катка). На художественную гимнастику. Там мне нравилось больше всего, и туда я ходила дольше всего. На лепку. На рисование. На пение и танцы. Не знаю даже, на что я не ходила».

Таким же энерджайзером ведущая Нового канала осталась и сейчас. Правда, поиск интернет-мошенников и расследования занимают почти все ее время.

Но в этом году Елена-Кристина пообещала все же найти «окно» в своем графике и записаться на танцы.

«Я обязательно в этом году должна записаться с любимым на танцы. Поставила себе цель – научиться танцевать танго», - отметила Елена-Кристина.