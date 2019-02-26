  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Елена-Кристина Лебедь мечтает станцевать с Розенко танго

    • Розсилка
    Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко - Елена-Кристина Лебедь мечтает станцевать с Розенко танго
    Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко

    Ведущая проекта «Аферисты в сетях» успевает не только выводить на чистую воду мошенников, но и заниматься саморазвитием

    Известная украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь с детства была очень активной и посещала всевозможные кружки.

    «Я ходила на… везде, – смеется Елена-Кристина. – На карате. На фигурное катание (в городе, где, кстати, не было ни одного катка). На художественную гимнастику. Там мне нравилось больше всего, и туда я ходила дольше всего. На лепку. На рисование. На пение и танцы. Не знаю даже, на что я не ходила».

    Таким же энерджайзером ведущая Нового канала осталась и сейчас. Правда, поиск интернет-мошенников и расследования занимают почти все ее время.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Елена-Кристина Лебедь мечтает станцевать с Розенко танго
    Елена-Кристина Лебедь мечтает станцевать с Розенко танго
    Елена-Кристина Лебедь мечтает станцевать с Розенко танго
    Елена-Кристина Лебедь мечтает станцевать с Розенко танго
    Елена-Кристина Лебедь мечтает станцевать с Розенко танго
    Елена-Кристина Лебедь мечтает станцевать с Розенко танго
    Елена-Кристина Лебедь мечтает станцевать с Розенко танго
    Елена-Кристина Лебедь мечтает станцевать с Розенко танго

    Но в этом году Елена-Кристина пообещала все же найти «окно» в своем графике и записаться на танцы.

    «Я обязательно в этом году должна записаться с любимым на танцы. Поставила себе цель – научиться танцевать танго», - отметила Елена-Кристина.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ