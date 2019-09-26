Елена Зеленская в нежно-голубом брючном костюме на модном мероприятии в Нью-Йорке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Елена Зеленская instagram.com/olenazelenska_official/

Первая леди порадовала стильным выходом

В рамках Генеральной ассамблеи организации в Нью-Йорке вчера состоялся торжественный обед Fashion 4 Development. Гостями мероприятия традиционно становятся и первые леди – среди приглашенных в этот раз была супруга президента Украины Елена Зеленская. На вечере она появилась в нежно-голубом брючном костюме-тройке от украинского бренда Six.

Надо отметить, что для официальных мероприятий первая леди Украины нередко отдает предпочтение именно брючным костюмам и уже несколько раз появлялась в нарядах именно этой марки.

Также Елена и Владимир Зеленские встретились с Дональдом и Меланией Трамп. Для этого мероприятия первая леди Украины выбрала приталенное платье в стиле 50-х.

.