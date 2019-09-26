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    Жизнь

    Елена Зеленская в нежно-голубом брючном костюме на модном мероприятии в Нью-Йорке

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    <p>Елена Зеленская</p> <p>instagram.com/olenazelenska_official/</p> - Елена Зеленская в нежно-голубом брючном костюме на модном мероприятии в Нью-Йорке

    Елена Зеленская

    instagram.com/olenazelenska_official/

    Первая леди порадовала стильным выходом

    В рамках Генеральной ассамблеи организации в Нью-Йорке вчера состоялся торжественный обед Fashion 4 Development. Гостями мероприятия традиционно становятся и первые леди – среди приглашенных в этот раз была супруга президента Украины Елена Зеленская. На вечере она появилась в нежно-голубом брючном костюме-тройке от украинского бренда Six.

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    Елена Зеленская в нежно-голубом брючном костюме на модном мероприятии в Нью-Йорке
    Елена Зеленская в нежно-голубом брючном костюме на модном мероприятии в Нью-Йорке
    Елена Зеленская в нежно-голубом брючном костюме на модном мероприятии в Нью-Йорке
    Елена Зеленская в нежно-голубом брючном костюме на модном мероприятии в Нью-Йорке
    Елена Зеленская в нежно-голубом брючном костюме на модном мероприятии в Нью-Йорке
    Елена Зеленская в нежно-голубом брючном костюме на модном мероприятии в Нью-Йорке
    Елена Зеленская в нежно-голубом брючном костюме на модном мероприятии в Нью-Йорке
    Елена Зеленская в нежно-голубом брючном костюме на модном мероприятии в Нью-Йорке
    Елена Зеленская в нежно-голубом брючном костюме на модном мероприятии в Нью-Йорке
    Елена Зеленская в нежно-голубом брючном костюме на модном мероприятии в Нью-Йорке
    Елена Зеленская в нежно-голубом брючном костюме на модном мероприятии в Нью-Йорке
    Елена Зеленская в нежно-голубом брючном костюме на модном мероприятии в Нью-Йорке
    Елена Зеленская в нежно-голубом брючном костюме на модном мероприятии в Нью-Йорке
    Елена Зеленская в нежно-голубом брючном костюме на модном мероприятии в Нью-Йорке
    Елена Зеленская в нежно-голубом брючном костюме на модном мероприятии в Нью-Йорке
    Елена Зеленская в нежно-голубом брючном костюме на модном мероприятии в Нью-Йорке
    Елена Зеленская в нежно-голубом брючном костюме на модном мероприятии в Нью-Йорке
    Елена Зеленская в нежно-голубом брючном костюме на модном мероприятии в Нью-Йорке
    Елена Зеленская в нежно-голубом брючном костюме на модном мероприятии в Нью-Йорке
    Елена Зеленская в нежно-голубом брючном костюме на модном мероприятии в Нью-Йорке
    Елена Зеленская в нежно-голубом брючном костюме на модном мероприятии в Нью-Йорке
    Елена Зеленская в нежно-голубом брючном костюме на модном мероприятии в Нью-Йорке

    Надо отметить, что для официальных мероприятий первая леди Украины нередко отдает предпочтение именно брючным костюмам и уже несколько раз появлялась в нарядах именно этой марки.

    Также Елена и Владимир Зеленские встретились с Дональдом и Меланией Трамп. Для этого мероприятия первая леди Украины выбрала приталенное платье в стиле 50-х.

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    первая леди Елена Зеленская
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