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    Жизнь

    Елизавета ІІ подготовила особенный подарок на новоселье принца Гарри и Меган Маркл

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    <p>Елизавета ІІ</p> <p></p> - Елизавета ІІ подготовила особенный подарок на новоселье принца Гарри и Меган Маркл

    Елизавета ІІ

    Супруги получат уникальные картины из Британской королевской коллекции.

    Принц Гарри и Меган Маркл завершают подготовку к переезду из Кенсингтонского дворца в отдельную резиденцию. В поместье Фрогмор-хаус продолжаются ремонтные работы, а пара занимается обстановкой детской комнаты, где уже в апреле должен будет поселиться новорожденный правнук Елизаветы II, пишет Vanity Fair.

    Как рассказал источник в окружении королевы, она подготовила особенный подарок на новоселье герцога и герцогини Сассекских. Супруги получат несколько уникальных живописных полотен из Британской королевской коллекции произведений искусства и драгоценностей.

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    Елизавета ІІ подготовила особенный подарок на новоселье принца Гарри и Меган Маркл
    Елизавета ІІ подготовила особенный подарок на новоселье принца Гарри и Меган Маркл
    Елизавета ІІ подготовила особенный подарок на новоселье принца Гарри и Меган Маркл
    Елизавета ІІ подготовила особенный подарок на новоселье принца Гарри и Меган Маркл
    Елизавета ІІ подготовила особенный подарок на новоселье принца Гарри и Меган Маркл
    Елизавета ІІ подготовила особенный подарок на новоселье принца Гарри и Меган Маркл
    Елизавета ІІ подготовила особенный подарок на новоселье принца Гарри и Меган Маркл
    Фото: instagram.com/royalcollectiontrust/

    В этом собрании, которое является крупнейшей частной коллекцией картин в мире, хранится не меньше 20 работ Микеланджело и около 600 рисунков Леонардо да Винчи. Помимо картин, туда входят миллионы предметов – ювелирные изделия, часы, гобелены, керамика и многое другое.

    Правда, принц и его жена смогут получить не все, что пожелают. Для них был составлен специальный список, из которого они смогут выбрать понравившиеся экспонаты.

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    Меган Маркл Принц Гарри Королева Елизавета II
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