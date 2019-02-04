Елизавета ІІ подготовила особенный подарок на новоселье принца Гарри и Меган Маркл



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Елизавета ІІ

Супруги получат уникальные картины из Британской королевской коллекции.

Принц Гарри и Меган Маркл завершают подготовку к переезду из Кенсингтонского дворца в отдельную резиденцию. В поместье Фрогмор-хаус продолжаются ремонтные работы, а пара занимается обстановкой детской комнаты, где уже в апреле должен будет поселиться новорожденный правнук Елизаветы II, пишет Vanity Fair.

Как рассказал источник в окружении королевы, она подготовила особенный подарок на новоселье герцога и герцогини Сассекских. Супруги получат несколько уникальных живописных полотен из Британской королевской коллекции произведений искусства и драгоценностей.

В этом собрании, которое является крупнейшей частной коллекцией картин в мире, хранится не меньше 20 работ Микеланджело и около 600 рисунков Леонардо да Винчи. Помимо картин, туда входят миллионы предметов – ювелирные изделия, часы, гобелены, керамика и многое другое.

Правда, принц и его жена смогут получить не все, что пожелают. Для них был составлен специальный список, из которого они смогут выбрать понравившиеся экспонаты.