Елизавета II расплакалась во время военного парада



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Во время торжественной церемонии Елизавета II не смогла сдержать слез и расплакалась

Королева приняла участие в ежегодном параде в Лондоне

10 ноября в Лондоне прошел традиционный парад, посвященный Дню памяти павших. В мероприятии приняли участие не только простые граждане, но и члены британской королевской семьи, которые наблюдали за шествием с балкона Букингемского дворца.

Для важного события королева выбрала черное пальто, которое дополнила традиционной брошью с красными маками — именно этот цветок является символом Дня памяти павших. Всегда сдержанная и строгая Елизавета II в тот день была очень эмоциональна и даже расплакалась во время мероприятия. Фотографам удалось заснять, как глава правящей династии утирала слезы.

Первой королеву утешила Кейт Миддлтон, которая сразу же поинтересовалась, все ли нормально с высокой родственницей. Елизавета II быстро взяла себя в руки, и далее мероприятие проходило без сюрпризов.