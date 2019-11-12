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    Жизнь

    Елизавета II расплакалась во время военного парада

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    <p>Во время торжественной церемонии Елизавета II не смогла сдержать слез и расплакалась</p> <div></div> - Елизавета II расплакалась во время военного парада

    Во время торжественной церемонии Елизавета II не смогла сдержать слез и расплакалась

    Королева приняла участие в ежегодном параде в Лондоне

    10 ноября в Лондоне прошел традиционный парад, посвященный Дню памяти павших. В мероприятии приняли участие не только простые граждане, но и члены британской королевской семьи, которые наблюдали за шествием с балкона Букингемского дворца.

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    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада
    Елизавета II расплакалась во время военного парада

    Для важного события королева выбрала черное пальто, которое дополнила традиционной брошью с красными маками — именно этот цветок является символом Дня памяти павших. Всегда сдержанная и строгая Елизавета II в тот день была очень эмоциональна и даже расплакалась во время мероприятия. Фотографам удалось заснять, как глава правящей династии утирала слезы.

    Первой королеву утешила Кейт Миддлтон, которая сразу же поинтересовалась, все ли нормально с высокой родственницей. Елизавета II быстро взяла себя в руки, и далее мероприятие проходило без сюрпризов.

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    Кейт Миддлтон Королева Елизавета II
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