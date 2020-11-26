У Меган Маркл случился выкидыш

Трагедия произошла после переезда герцогов Сассекских в США

Этот год для Меган Маркл и принца Гарри был полон на приятные события, но в их числе оказалось и трагическое. После переезда в США герцогиня потеряла ребенка. Об этом пишет The New York Times. Меган рассказала изданию, что почувствовала боль, когда меняла подгузник сыну Арчи. Сразу после этого они с Гарри отправились в больницу.

«Я опустилась на пол вместе с Арчи в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Я обнимала моего первенца, зная, что теряю своего второго ребенка», — цитирует издание Маркл.

Напомним, некоторое время назад мировые СМИ писали о том, что Меган ждет второго ребенка и находится на шестом месяце беременности. Именно поэтому она перенесла суд с британским таблоидом с января на лето и не спешит лететь в Лондон. Однако официальных комментариев по этому поводу от герцогов не поступало.

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