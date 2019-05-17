Это не «шоу для домохозяек»: популярная украинская ведущая рассказала, чего ожидать от финала «Евровидения»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Елена Зелинченко Фото:suspilne.media

Конкурс интересен тем, что в нем задействовано несколько десятков стран и каждый год рассчитывается алгоритм успешной песни, - считает ведущая

Завтра, 18 мая состоится долгожданное событие в мире европейской популярной музыки – финал «Евровидения-2019», который в этом годы проводится в Израиле. Неизменная комментатор песенного конкурса Елена Зелинченко рассказала об ожиданиях от международного песенного конкурса.

Ведущая отметила, что в первую очередь конкурс интересен тем, что в нем задействовано несколько десятков стран и каждый год рассчитывается алгоритм успешной песни, ежегодно делаются прогнозы и ставки, анализируется процесс оценивания и различные составляющие в этом процессе.

«Люблю конкурс за креативность - в организации, проведении, подготовке других стран, по неожиданности (музыкальные и другие), за «сериальность», когда сюжет не сложный, иногда предсказуем, но смотреть все равно хочется..

Хотя по конкурсу до сих пор закрепляют стереотип «для домохозяек», но на самом деле он давно его разрушил. Убедительное доказательство - голосования, выбор, пост-обсуждения. Об этом и говорить после объявления победителя. Услышимся 18 мая!», - отметила ведущая Общественного радио.