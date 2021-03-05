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    Отважный кот забрался на поезд и задержал его на три часа (фото)

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    Отважный кот забрался на поезд и задержал его на три часа (фото)

    Сотрудники железнодорожной компании заверили, что котейка остался цел и невредим

    Кот почти на три часа задержал железнодорожный состав, который должен был отправиться со станции Юстон в Лондоне в Манчестер.

    Как представитель семейства кошачьих оказался на крыше скоростного поезда, осталось загадкой. Для того, чтобы уговорить его спуститься на платформу, сотрудникам станции потребовалось два с половиной часа.

    «Нам часто приходится иметь дело с птицами, но за все время, что я здесь работаю, это первый кот, занимающийся серфингом на поезде! К счастью, любопытство не убило этого кота, и мы рады, что он не потратил ни одной из своих девяти жизней», — рассказал менеджер станции Джо Хендри.

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    Сотрудники железнодорожной компании Avanti West Coast заверили, что котейка остался цел и невредим.

    Комментаторы удивились, что на снятие котейки с поезда потребовалось так много времени.

    Ранее «Скотч» показывал фото мужчин, которые из мистеров «никаких животных в доме» превратились в самых любящих хозяев.

    «Мой отец, который не хотел заводить кота, в своей любимой футболке «лучший кошачий папа на свете», «Мой отец, который «терпит» нашу кошку», «Он говорил, что в его доме ни за что не будет никаких собак», «Мой парень не хотел заводить собаку, а теперь балует ее больше, чем я», ─ комментируют фото пользователи сети.

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    Теги: кот курьез
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